Spaanse politie arresteert corona-ontkenner: ‘corona broodjeaapverhaal’

De Spaanse politie heeft vandaag een man gearresteerd die beweert dat de coronapandemie een ‘bocadillo de mono’ verhaal is. Een broodje aap dus. En daarbij aanzette tot geweld.

De corona-ontkenner uit de buurt van Zaragoza wordt verdacht van haatzaaien en aanzetten tot geweld via meerdere anonieme socialemediaprofielen.

‘Corona is verzonnen’

De 38-jarige man, die stelt dat zorgmedewerkers en de media de coronapandemie hebben verzonnen, moedigde zijn volgers aan om politici en journalisten aan te vallen, zegt de politie. „Dit zou allemaal zijn opgelost met een schot door de achterkant van het hoofd van Pedro Sánchez”, schreef hij op een van zijn accounts over de Spaanse centrumlinkse premier.

In andere berichten riep hij op tot het platbranden van het hoofdkantoor van de Spaanse doktersvakbond. Ook beschreef hij mensen die in het bestaan van het coronavirus geloven als slechte en onwetende mensen die het verdienen om te sterven, aldus de politie.

Lees hier over code oranje in heel Spanje

Valse informatie

De man zou zich ook hebben uitgegeven als overheidsfunctionaris en naar verzorgingshuizen, ziekenhuizen en voetbalclubs hebben gebeld om valse informatie te verspreiden. De politie, die de man als een “ernstig gevaar” voor de volksgezondheid beschouwt, wist de man uiteindelijk op te sporen.

Tijdens de piek van de corona-uitbraak kwam Spanje met een van de strengste maatregelenpakketten van Europa. Toen de maatregelen in juni werden versoepeld, introduceerde het land zeer strenge mondkapjesregels. Hoewel de overgrote meerderheid van de Spanjaarden zich aan de maatregelen houdt, is er een kleine maar luidruchtige anti-mondkapjesbeweging ontstaan die steeds meer aandacht genereert.

Intussen circuleren ook hele andere broodjeaapverhalen.



Dat is een broodje aap verhaal. Je vat geen kou door een open raam…of tocht…Je krijgt hoogstens een stijve nek…maar je wordt niet verkouden door een open raam. — Karin Winters ❄ (@karinwinters) August 26, 2020

Spanje zwaar getroffen

Spanje geldt als een van de zwaarst getroffen landen in Europa en geldt in z’n geheel als code oranje voor ons land. In totaal raakten al 429.507 personen in het land besmet, van wie er 28.996 overleden. Donderdag meldde Spanje dat er in het laatste etmaal nog eens 3781 besmettingen zijn vastgesteld.