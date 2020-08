IJsbeer doodt Amsterdammer (39) op Spitsbergen terwijl hij in z’n tent lag

Gisteren werd al een Zuid-Afrikaanse leeuwenbeschermer gedood door z’n twee leeuwinnen, vandaag is een Nederlandse man gedood door een ijsbeer.

Een Nederlander is vandaag gedood door een ijsbeer op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt en het wordt bevestigd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens het ministerie om een 39-jarige man uit Amsterdam.

Aangevallen in tent

De man werd in de vroege uren aangevallen toen hij in zijn tent lag op een kampeerplek. Omstanders hebben het dier neergeschoten, waarna de ijsbeer nog richting het nabijgelegen vliegveld is gelopen. Daar werd de beer niet veel later op een parkeerplek dood gevonden, zegt de vervangend gouverneur van de Noorse eilandengroep in een verklaring.

Het incident gebeurde in de buurt van Longyearbyen. Het slachtoffer is ter plekke door een arts doodverklaard. Zijn familie is op de hoogte gebracht, aldus de vervangend gouverneur. De mensen die op kampeerplek aanwezig waren, wordt psychologische hulp aangeboden. Zij raakten niet gewond. Het gaat om drie Duitsers, een Noor, een Fin en een Italiaan.

Poolgids

Hoewel het volgens persbureau Reuters om een toerist zou gaan, is volgens lokale media het slachtoffer Johan Jacobus Kootte, de beheerder van de camping en ervaren poolgids. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van een Nederlander, maar wil nog niets kwijt over zijn identiteit. De familieleden van de man zijn op de hoogte gesteld van zijn overlijden. Op de Facebookpagina van Kootte reageren vrienden geschokt en verdrietig.

De camping is van een Nederlandse eigenaar, Michelle van Dijk. „Het was zijn tweede seizoen als manager. Hij was een ervaren jongen, had de juiste training gevolgd en wist hoe alles in elkaar zat daar”, vertelt ze aan de NOS.

Gisteren werd een waarschuwing gegeven dat er een ijsbeer rondliep in de buurt van de hoofdstad. „Ik heb hem nog gevraagd of hij daarvan op de hoogte was en dat was hij. Hij zei dat de situatie onder controle was.”

IJsberen komen dichterbij



Leefgebied IJsbeer Wordt Steeds Kleiner !

Sinds 1976, toen de camping openging, is er nooit een ijsbeer in de buurt geweest zonder dat hij op tijd gezien is, vertelt ze. „Het was nooit een probleem. Maar de laatste jaren komen er steeds meer ijsberen dichter bij de hoofdstad. Sinds een aantal jaar hebben we daarom waakhonden en de volgende stap zou een hek zijn. De spullen daarvoor liggen er al, maar vanwege corona kon de aanleg niet doorgaan.”

Het zou de eerste dodelijke aanval van een ijsbeer zijn in negen jaar op Spitsbergen, waar naar schatting 975 ijsberen leven en een kleine 3000 mensen wonen. In 2011 viel een ijsbeer een groep Britse kampeerders aan, waarbij een 17-jarige jongen werd gedood en vier anderen zwaargewond raakten.

IJsberen zijn een beschermde diersoort. Ze mogen alleen doodgeschoten worden als er sprake is van zelfverdediging. Dat deze ijsbeer het ook niet heeft overleefd, vinden veel mensen op social media niet kunnen.



