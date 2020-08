Code oranje voor heel Spanje, meer besmettingen in Nederland

Het reisadvies voor heel Spanje wordt aangescherpt, van geel naar code oranje. Dat geldt ook voor delen van Frankrijk. In Nederland is het aantal coronabesmettingen ondertussen weer iets gestegen.

Het nieuwe reisadvies voor Spanje geldt ook voor de Canarische Eilanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet zich daartoe genoodzaakt vanwege het oplopende aantal besmettingen in het populaire vakantieland.

Ook delen van Frankrijk gaan op oranje, laat het ministerie weten. Het gaat daarbij om de regio’s Sarthe, Hérault en Alpes- Maritimes. Ook Monaco en de Schotse stad Aberdeen gaan op oranje. De nieuwe reisadviezen gelden vanaf morgen.

Na code oranje tien dagen in quarantaine

„Op verschillende plaatsen in Europa neemt het aantal besmettingen met het coronavirus toe”, laat het ministerie weten. „Op advies van het RIVM wordt daarom het reisadvies voor deze COVID-19-risicogebieden aangepast. Alle niet-noodzakelijke reizen naar landen of gebieden met een oranje kleur in het reisadvies worden afgeraden.”

„Vakantiereizen zijn geen noodzakelijke reis”, benadrukt Buitenlandse Zaken. „Reizigers die terugkeren uit een code oranje-risicogebied worden geacht bij terugkeer in Nederland tien dagen in (thuis)quarantaine te gaan.”

Aantal coronabesmettingen in Nederland gestegen

Gisteren was er als het om het aantal coronabesmettingen gaat redelijk goed nieuws, vandaag weer wat minder. Het aantal coronapatiënten is tussen zondagochtend en vanmorgen met 574 gestegen. Dat is de grootste toename sinds 15 augustus. In de afgelopen zeven dagen is het virus ruim 3600 keer vastgesteld.

Het coronadashboard van de overheid meldde gisteren 457 nieuwe besmettingen, op zaterdag 508. Toch neemt het aantal nieuwe gevallen langzaam maar zeker af: op 15 augustus kwam het aantal nieuwe gevallen voor het laatst boven de 600 uit.

In de regio Amsterdam-Amstelland kwamen er 131 besmettingen bij, waaronder 124 in Amsterdam zelf. Het aantal patiënten in Rotterdam-Rijnmond steeg met 78. Het is de negende dag op rij dat het aantal positieve tests daar onder de honderd blijft. In Haaglanden werden 77 nieuwe gevallen gemeld, in Midden- en West-Brabant 43 en in de provincie Utrecht 35.

In Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken) kwamen er 29 nieuwe gevallen bij en in Noord- en Oost-Gelderland (Noord-Veluwe en de Achterhoek) zijn 25 mensen positief getest. Voor beide regio’s is het de grootste stijging sinds begin mei.

Ook lichtpuntjes in ons land

In andere delen van het land zijn vandaag lichtpuntjes te zien. Groningen en Friesland zagen de laagste toename van de afgelopen weken. Noord-Holland-Noord turfde voor het eerst in meer dan een maand geen nieuwe besmettingen en ook in Drenthe kwamen geen nieuwe gevallen aan het licht.

Ziekenhuizen behandelen vandaag 162 coronapatiënten, het laagste aantal in ruim een week. Van hen liggen 41 op de intensive care, één minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 129 naar 121. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stabiel is.

