‘Oudste man ter wereld’ (116) overleden in Zuid-Afrika

Je hoort hier en daar wel eens dat iemand de 100 jaar aantikt, of in uiterste gevallen misschien 105. Maar in Zuid-Afrika werd Freddie Blom wel 116 jaar oud. Hij is vandaag overleden

Volgens lokale pers was Blom de oudste man ter wereld. Als puber overleefde hij nog de Spaanse griep-epidemie, die tussen 1918 en 1920 wereldwijd tientallen miljoenen levens kostte.

Onofficieel de oudste man ter wereld

Blom was niet ‘officieel’ de oudste man ter wereld. Guinness World Records noemt de Brit Bob Weighton (112) de oudste man, maar media in Zuid-Afrika schreven wel vaker over de ‘onofficieel’ oudste man ter wereld.

Blom werd geboren op 8 mei 1904 in wat destijds nog het Britse rijk was, en overleefde als enige van zijn familie de Spaanse griep-epidemie. Hij trouwde met een vrouw en beschouwde haar drie kinderen als zijn eigen. Zo had hij uiteindelijk vijf kleinkinderen.



„Twee weken geleden hakte ‘oupa’ nog hout”, sprak de woordvoerder van de familie liefdevol. „Hij was een sterke man, vol trots.” Binnen drie dagen ging Blom echter hard achteruit, waarna hij overleed in een ziekenhuis in Kaapstad. Zijn dood is volgens de woordvoerder niet gerelateerd aan het coronavirus.

