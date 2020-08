Beer doodt vrouw terwijl ze met haar vader aan de telefoon hangt

Een 44-jarige vrouw is in Canada door een beer aangevallen en gedood. Op het moment van de aanval hing ze aan de lijn met haar vader. Die hoorde plotseling „rare geluiden”.

De Canadese Stephanie is op een gruwelijke manier om het leven gekomen, nadat ze werd aangevallen door een beer. De vrouw was samen haar man en twee zonen op vakantie in een afgelegen kampeerhut in het noorden van de provincie Saskatchewan, toen ze de zwarte beer tegenkwam.

Haar vader vertelde aan lokale media dat hij met zijn dochter aan het praten was via de satelliettelefoon, toen hij plotseling „rare geluiden” hoorde. „Ik bleef een paar minuten aan de lijn voordat ik ophing en opnieuw probeerde te bellen”, zei hij tegen het lokale radiostation CKOM-AM. „De geluiden waren erg verontrustend. Ik dacht aan een aanval, maar die kans is één op een miljoen.”

Zijn schoonzoon belde hem even later terug. „Hij vertelde me dat Stephanie was aangevallen door een beer. Het dier wilde niet loslaten, dus schoot hij hem neer totdat hij losliet.” In eerste instantie raakte de vrouw zwaargewond. De man voerde reanimatie uit, en de vrouw werd even later opgehaald met een reddingshelikopter. Maar het was al te laat; de vrouw overleed aan haar verwondingen.

De 9-jarige zoon heeft de aanval zien gebeuren. Hij bleef ongedeerd, evenals de man van Stephanie en hun andere zoon.

Maag vol bosbessen

Een medewerker van de Natuurbescherming heeft gezegd dat de beer niet is uitgelokt tijdens de aanval en dat de beer geen honger had. Het had namelijk een maag vol bosbessen. „Stephanie zou in het zicht van de beren zijn geweest”, zei haar vader. „Ze had haar rug omgedraaid en heeft het dier niet gezien.”

In 1983 is er voor het laatst in de provincie Saskatchewan een dodelijke aanval met van een beer geweest, meldt de lokale politie.

De familie is een crowdfundingsactie gestart om het gezin te ondersteunen.

