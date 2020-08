Jongen (5) redt leven moeder met zijn speelgoedambulance

Een Britse jongen van 5 heeft het leven van zijn moeder Caroline gered. Zij raakte in een diabetisch coma, maar door slim handelen van de kleuter was hulp op tijd.

De 5-jarige Josh uit het Britse Telford zag dat zijn moeder in een diabetisch coma was geraakt; een verlies van bewustzijn bij diabetespatiënten als gevolg van een zeer hoge bloedsuikerspiegel. Hij zag ook zijn speelgoedambulance liggen en daar het nummer 112 opstaan.

Nu geldt dat nummer in Groot-Brittannië niet als officieel noodnummer; want dat is 999. Toch kreeg de jongen kreeg toch een specialist aan de telefoon, omdat het nummer wel staat doorgeschakeld.

Kort na het telefoontje troffen de agenten de jongen en zijn jongere broertje in het huis in de buurt van Birmingham aan. Hun moeder lag op dat moment nog altijd bewusteloos op de grond. Hulpdiensten grepen toen direct in, schrijven lokale media.

