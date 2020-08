Gravin Eloise rokend op cover van weekblad, ‘het maakt me oncomfortabel’

Gravin Eloise van Oranje verscheen gisteren rokend op de cover van Weekend. Haar ouders zijn not amused en ook Eloise noemt het „raar om mee te maken”.

‘Dochter Constantijn en Laurentien vliegt uit’, staat er op de cover van het weekblad. En in het binnenwerk: „Eloise geniet duidelijk nu al van haar vrijheid. Ze werd door onze fotograaf in Amsterdam gespot met drank, sigaretten én jongens.”



Privépersoon

Waar de pers bij het gezin van koning Willem-Alexander wél rekening moet houden met de mediacode, is dat bij de kinderen van prinses Laurentien en prins Constantijn niet het geval. Eloise maakt namelijk geen onderdeel uit van het Koninklijk Huis, maar van de Koninklijke familie.

Maar toch zijn haar ouders zijn not amused. „Eloise is in eerste plaats een privépersoon met de daarbij behorende rechten op privacy”, reageren Laurentien en Constantijn op de foto’s. „Wij verwachten dat deze gerespecteerd worden.”

„De publicatie van deze foto’s doet daar afbreuk aan”, vervolgen ze. „Deze is overduidelijk genomen in de privésfeer, bevat ons inziens geen nieuwswaarde en draagt niet bij aan het publieke debat.”

Oncomfortabel

Eloise (18), die een openbaar account op Instagram heeft, slaagde in mei voor haar vwo-diploma. Eerder deze zomer vertelde ze via haar Instagramstories al dat ze dit academiejaar aan de hotelschool in Den Haag gaat beginnen.

Ze heeft vanochtend ook gereageerd op de foto’s in Weekend. „Ik vind het raar om mee te maken, en het maakt me oncomfortabel om zomaar gefotografeerd te worden”, schrijft ze in haar Stories. „Ik rook één sigaret en iemand maakt er meteen foto van… wat is daar nieuws aan?” Ze wil genieten van haar studentenleven, besluit ze. „En hopelijk begrijpen jullie dit!”.

Hart onder de riem

Veel mensen doen dit inderdaad. „Even een hart onder de riem. Trek je niks aan hoor van de roddelbladen. We zijn allemaal jong geweest. Geniet inderdaad maar lekker van je studentenleven”, schrijft iemand. Een ander: „Ik hoop oprecht dat jij je studententijd ongegeneerd dronken, verliefd, met katers, met liefdesverdriet, maar vooral jezelf door mag maken!”