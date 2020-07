Vrouw bevalt in Amsterdam, terwijl ze niet wist dat ze zwanger was

De Britse vrouw Charlotte Wheeler-Smith is bij haar vriend in Amsterdam, als ze plotseling iets geks voelt. Niet veel later bevalt ze ‘zomaar’ van een dochter.

Ze kwam net terug van een nietsvermoedend hardlooprondje, schrijft AT5. Bij thuiskomst heeft ze last van haar maag. De dokter vertelt haar dat het waarschijnlijk een opgeblazen gevoel is, of dat ze misschien last heeft van het prikkelbaredarmsyndroom.

Persen

Maar het is iets meer dan dat, blijkt al snel. Charlotte is op dat moment in het appartement bij haar vriend. „Ik begreep wat ik moest doen en begon te persen”, vertelt ze in het Britse TV-programma Good Morning Britain. Via een videoverbinding vertellen Charlotte (met haar kersverse dochtertje op de arm) en kinderarts Sophie van der Schoor van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, hun verhaal.

Van der Schoor vertelt dat het gaat om een zeldzame situatie. „Het gebeurt ongeveer 1 keer per jaar, maar het was dit jaar nog niet gebeurd.” Ze vindt dat Charlotte en haar vriend Dominique heel goed en kalm hebben gehandeld. „Ze belden direct een ambulance en werden toen naar ons gebracht.”

‘Briljant’

Dochtertje Evelyn is dan al geboren. Ze is nog wel erg zwak en heeft een gebrek aan zuurstof. Meteen als ze in het ziekenhuis aankomen, wordt het meisje daarom naar de Intensive Care gebracht. „We moesten haar helpen met ademen”, vertelt Van der Schoor. „We hebben er alles aan gedaan om de schade aan de hersenen te beperken. Maar na een week mocht ze naar huis en ze is zo sterk nu. Ja, het is echt een wonder.”

Charlotte vertelt dat ze de kinderarts en haar team enorm dankbaar zijn. „Ze hebben het echt briljant gedaan.” Bekijk hier het hele gesprek met Charlotte en Sophie van der Schoor:

