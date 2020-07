Jongeren zingen ‘Hoe lang is een Chinees’ in de trein, en worden nu met de dood bedreigd

‘Hoe lang is een Chinees, hij is de beste vriend van onze Kees’, zongen een aantal Harderwijkse jongeren in trein. Dat was in januari, maar werd vastgelegd door een vrouw van Chinese afkomst.

De video was na het voorval al vrij snel online verschenen, maar gaat pas sinds deze week ‘viral’. En de jongeren worden nu met de dood bedreigd. Dat schrijft de Gelderlander.

Collega Kees

De jongeren waren naar de Horecava in Amsterdam geweest en zaten in de trein op weg naar huis. Een van hun collega’s heet Kees, en daarom zongen ze de carnavalskraker Hoe lang is een Chinees van BC ’t Zooike. „We zongen het nummer voor hem”, vertelt Emma (19) in de krant.

Ze heeft spijt en is behoorlijk geschrokken van alle reacties, zoals ‘Als ik erbij had gezeten, had ik je kanker gestopt’, maar ook van de doodsbedreigingen. „Ik ben bang dat er echt iets gaat gebeuren en doe geen oog meer dicht”, zegt ze. En: „Naïef misschien, maar we hadden totaal niet door dat het kwetsend voor haar zou zijn. De vrouw stond er heel vrolijk bij en liet totaal niet blijken dat ze het niet fijn vond.”

‘Ze gingen gewoon door’ De vrouw daarentegen vond dat het nummer wel degelijk bewust in haar richting werd gezongen, vertelt ze in de regionale krant. Ze wil verder anoniem blijven, uit angst voor represailles. Ze vond het voorval „bijzonder kwetsend”. „Ik kon het niet over mijn kant laten gaan en besloot te gaan filmen, om ze zo inzicht te geven in wat ze deden. Maar ze gingen gewoon door, ook nadat ik stopte met filmen. Toen werd een deel van de groep agressief en zei tegen me dat ik mijn bek moest houden en gaan zitten.’’ Dat laatste wordt door de groep stellig ontkend. De jongeren willen graag met de vrouw uit de trein in gesprek over het voorval. Maar dat ziet de vrouw niet zitten. „Daarvoor is er te veel gebeurd.” Ze hoopt wel dat de jongeren van het incident leren. „Dat ze nadenken voor ze doen en dat ze zich leren inleven in een ander.”

