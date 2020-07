Appelgroen huis in Den Helder krijgt schilderbeurt na hoger beroep

De 83-jarige eigenaresse van het appelgroene huis in Den Helder moet haar woning overschilderen in een andere kleur. Dat besloot De Raad van State vandaag na een hoger beroep van de bewoonster.

Mooi groen is niet lelijk. Alhoewel de gemeente Den Helder daar heel anders over denkt. Zij vinden namelijk de opvallende groene kleur van de woning van Ineke van Amersfoort te veel afwijken van andere huizen in de buurt. En daarin geeft de Raad de gemeente gelijk. Onder de noemer ‘welstands-exces’ wijkt de woning in zijn groene staat te veel af van de welstandseisen.

Rechtszaak aanspannen

Na de uitspraak mag de bewoonster van het pand een nieuwe kleur voorleggen aan de gemeente. Volgens de Raad van State behoudt zij op deze manier „enige mate van keuzevrijheid.” Mocht de vrouw de woning niet verven, dan mag de gemeente dat alsnog doen op haar kosten.

In 2017 schilderde de vrouw haar woning in een opvallende kleur. Volgens de gemeente Den Helder overtrad deze actie het welstandsbeleid. Daarvoor eiste de gemeente dat de bewoonster binnen een jaar de kleur zou aanpassen. De vrouw weigerde en spande een rechtszaak aan. In 2019 stelde de rechtbank Amsterdam de bewoonster in het ongelijk. Daarna vervolgde zij de rechtszaak met een hoger beroep bij de Raad van State.

