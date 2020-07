Nederland in coronacrisis: ‘Harder werken en gezonder koken’

De cijfers omtrent het coronavirus schieten als paddenstoelen uit de grond. De pandemie heeft impact op allerlei facetten in onze maatschappij.

Daarom vind je hieronder een aantal opvallende cijfers over onder andere de werkdruk bij Nederlanders in loondienst en de kook- en eetgewoonten tijdens de coronacrisis. Want die coronamaatregelen gaan ‘niet in de koude kleren zitten.’

Coronabonus

36 procent van de werkende Nederlanders vindt dat zij een bonus verdienen vanwege hun harde werk de afgelopen maanden. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.007 Nederlandse werknemers in loondienst. Daarvan zegt bijna de helft van de ondervraagden harder te hebben gewerkt tijdens de coronacrisis.

Voornamelijk mannen vinden dat zij hier een tegemoetkoming voor moeten krijgen, in de vorm van een coronabonus. Opvallend is dat de percentages tussen mannen (47 procent) en vrouwen (45 procent), dat zegt harder gewerkt te hebben, nauwelijks verschilt.

Coronafooi en vakantiedagen doneren

Veel van de respondenten pleiten voor de bovengenoemde bonus. Ondanks dat is slechts 39 procent van hen bereid meer te betalen voor producten of diensten van ondernemers die het moeilijk hebben. Wel zegt 34 procent (extra) fooi te geven in de horeca. Vrouwen zijn daarin guller dan mannen.

Een kwart van de ondervraagden zegt één of meerder vakantiedagen te willen doneren en daarnaast heeft 13 procent geen moeite met extra belasting betalen. Vooral jongeren zijn bereid iets af te staan.

Eet- en kookgewoonten

Maaltijdboxleverancier HelloFresh deed ook ‘corona-onderzoek’. Zij deden dit naar de kook- en eetgewoonten rondom de lockdown. Daaruit blijkt dat 70 procent van de 1000 respondenten de boodschappenroutine heeft aangepast. ‘Even snel naar de supermarkt gaan’ maakte plaats voor vooraf geplande bezoeken.



Het coronavirus en de daarmee getroffen maatregelen hebben ook invloed gehad ook de kookgewoonten. Nederlanders pasten tijden de lockdown hun eetgewoonten aan (44 procent) en koken meer thuis (40 procent). Door al dat thuis blijven, spenderen Nederlanders (in vergelijking met 2019) samen tien minuten langer door aan de eettafel.



Corona kilo’s

Ondanks dat de corona kilo’s zijn te herkennen in het aantal respondenten dat zegt meer te zijn gaan snacken (34 procent) en snoepen (26 procent), gaat toch bijna twee op de vijf Nederlanders voor gezond. 51 procent van de Nederlanders vindt dat thuis koken, helpt bij het maken van gezondere keuzes.

