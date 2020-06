Waterschap vindt mammoetkies van 15 centimeter

Een unieke vondst tijdens een proefboring in de Horstermeerpolder, een natuurgebied tussen Hilversum en Amsterdam. Tijdens de boring is een mammoetkies van vijftien centimeter gevonden. Dat hebben geologen van onderzoeksorganisatie TNO ontdekt.

Het stuk kies lijkt op een stuk hout, maar de onderzoekers herkenden de mammoetkies vanwege de groeven. De tand werd vorig eind vorig jaar al gevonden, door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Mammoetkies is een toevalstreffer

Na overleg met specialisten van de Universiteit Leiden is de kies geïdentificeerd als een fragment van de achterste kies uit de onderkaak van een Steppemammoet (voor de kenners: de Mammuthus trogontherii). Deze mammoet leefde aan het einde van het tijdperk Vroeg Pleistoceen en het begin van het Midden Pleistoceen, zo’n 800.000 jaar geleden. Het is een grote toevalstreffer dat de mammoetkies op 38 meter diepte gevonden werd. De proefboring had namelijk maar een diameter van 80 centimeter.

Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een dergelijk groot kiesfragment in een boring is aangetroffen. In Nederland zijn er niet zoveel fossielen van deze soort gevonden; van de voorloper de Zuidelijke Mammoet en de opvolger de Wolharige Mammoet daarentegen zijn veel fossielen bekend. Dit komt doordat er in Nederland (inclusief de Noordzee) weinig fossielhoudende afzettingen uit die tijd voorkomen. De kies is waarschijnlijk ergens stroomopwaarts in het water terechtgekomen en door de stroom meegevoerd richting de Horstermeerpolder.

Brakke kwel

Er wordt in de polder geboord, omdat een deel van het grondwater brak is. Brak water zit tussen zoet en zout water in. In de lage polder komt dit grondwater als ‘brakke kwel’ naar boven, en dat is niet goed voor de planten en dieren. Het waterschap onderzoekt nu een nieuwe manier om met die brakke kwel om te gaan. Ook gaan onderzoekers kijken of je van dit brakke water drinkwater kunt maken.

De volgende boring vindt dit najaar plaats. De mammoetkies ligt nog bij TNO voor verder onderzoek.

