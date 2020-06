Jongetje (1) overleden na val in hottub, onderzoek geopend

Een jongetje van 1 jaar is gister overleden nadat hij in de tuin bij zijn ouders in West Sussex vermoedelijk in de hottub viel. Dat melden Britse media.

De politie en ambulance kwamen op de oproep van de ouders van het jongetje af, waar ze eerste hulp verleenden. De baby werd later met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De politie is nu een onderzoek naar de dood van het kind begonnen.

Jongentje gevonden in hottub

Een ooggetuige zei dat er veel commotie gaande was: „Er waren enorm veel hulpdiensten aanwezig: ambulances, politie, een helikopter. Van wat ik heb gehoord heeft hier echt een tragedie plaatsgevonden.”

De man gaat verder en vertelt dat een buurman tegen hem zei dat er een jongetje dood was gevonden in de hottub. „Of de deksel op de hottub zat of hoe het jongetje er überhaupt in kwam, weet ik niet. Ik voel erg mee met zijn ouders.”

Overleden in het ziekenhuis

Het kindje werd door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De omstandigheden rond zijn dood worden onderzocht.

De familie van het jongetje krijgt slachtofferhulp.

