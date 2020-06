Verdachten doden zwarte jogger VS aangeklaagd voor moord

De 25-jarige Ahmaud Arbery werd op 23 februari vermoord door drie witte mannen toen hij aan het joggen was. Die drie mannen zijn nu officieel aangeklaagd voor moord, melden Amerikaanse media.

Arbery was door Brunswick aan het joggen toen hij werd doodgeschoten door oud-politieagent Gregory McMichael en diens zoon Travis. Een derde man, die nu dus ook is aangeklaagd voor moord, filmde alles. De man, Willem Roderick Bryan, was de buurman van het vader-zoon duo.

In de video van de moord is te zien dat Arbery vecht voor zijn leven, maar uiteindelijk wordt hij fataal geraakt door een schotwond. Travis McMichael zou een racistisch scheldwoord naar het slachtoffer hebben geroepen nadat hij was neergeschoten. Dit verklaarde de derde verdachte tegenover een politieagent die de zaak onderzocht.

Verdachten eerst niet aangeklaagd

In eerste instantie werden de oud-politieagent en medewerker van Justitie en zijn zoon niet aangeklaagd voor de dood van Arbery. Ze werden wel opgepakt maar ook weer snel vrijgelaten, nadat ze een verklaring hadden gegeven. De verdachten zeiden tegen de politie dat ze dachten dat de jogger een inbreker was. Daarom zouden ze hem hebben aangevallen.

Pas toen de beelden van de moord begin mei op social media verschenen, ontstond er ophef. Veel mensen reageerden boos en verontwaardigd en riepen op tot de arrestatie van de drie mannen. Het duurde niet lang voordat de verdachten opnieuw werden aangehouden.

Demonstraties wereldwijd

Al lange tijd zijn er over de hele wereld demonstraties tegen politiegeweld en voor de Black Lives Matter beweging. Het begon in de Verenigde Staten nadat beelden van de moord van George Floyd verschenen op internet, maar ook in Nederland en andere landen in Europa hebben demonstraties plaatsgevonden.

Op de demonstratie op de Dam in Amsterdam waren vermoedelijk meer dan 10.000 mensen aanwezig. Bij een latere demonstratie, in het Nelson Mandelapark, waren op het hoogtepunt 11.500 mensen aanwezig. Dat is de drukst bezochte Black Lives Matter demonstratie in Nederland tot dusver.

