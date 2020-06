Jongen doodgebeten door hond, moeder moet gevangenis in

De 9-jarige Frankie is vorig jaar doodgebeten door een hond. Zijn moeder had hem alleen achtergelaten in de caravan en was zelf onder invloed van drugs en alcohol. Ze is nu veroordeeld tot twee jaar cel.

Frankie was vorig jaar april samen met zijn moeder, Tawnee Willis uit Plymouth, en de vriendin van zijn moeder op vakantie in een vakantiepark in Engeland. Die vriendin had ook haar hond Winston meegenomen; een kruising tussen een Amerikaanse bulldog en een Staffordshire Bull Terriër. Dat was een agressieve hond die al eens eerder een jongen had verwond.

Tientallen bijtwonden

Op een avond waren zijn moeder en haar vriendin bij vrienden in een andere caravan op de camping. Ze dronken wijn en snoven cocaïne. Frankie was alleen achtergebleven in de caravan, met Winston. Mogelijk speelde hij fanatiek op de Playstation en verhief hij zijn stem, waardoor de hond agressief werd.

Toen zijn moeder ’s nachts kwam kijken lag haar zoon stil op de grond en lag er veel bloed om hem heen, schrijft de BBC. Hij had meer dan vijftig bijtwonden over zijn lijf.

Twee en drie jaar cel

Moeder Tawnee is gister veroordeeld tot twee jaar cel. Ze zou haar zoon hebben verwaarloosd en gaf dit ook toe in de rechtbank. Haar vriendin Sadie, de eigenaar van de hond, kreeg drie jaar. Ze wist namelijk dat de hond agressief was en had het dier niet bij Frankie mogen achterlaten. Ze gaf toe dat Winston een „een gevaarlijke bulldog” was. Daarnaast mag Sadie de komende tien jaar geen honden bezitten. Winston is door de politie in beslag genomen en afgemaakt.

In een verklaring na de hoorzitting vertelden familieleden van Frankies vader dat ze het gedrag van de vrouwen nooit zullen vergeven. „Het verlies van Frankie is enorm”, zei Frankies oma. „Sommige familieleden zullen niet herstellen en Frankies vader is een gebroken man. Frankie werd met rust gelaten om op de meest gruwelijke manier te sterven, buiten ieders verbeelding.”

Absolutely gutted, how was that justice for my poor boy I'm gob smacked literally have no words Gepostet von Billy MacRitchie am Dienstag, 9. Juni 2020

Lees ook: Hond mishandeld en getaserd, politie start intern onderzoek

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.