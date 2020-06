Hond mishandeld en getaserd, politie start intern onderzoek

In de nacht van 9 op 10 februari is een hond door de politie mishandeld. Het dier zat op dat moment vastgelijnd aan een boom. Er loopt nu intern een onderzoek.

Dat schrijft De Gelderlander. De politie was op zoek naar een man uit Arnhem, omdat hij de ex-vriend van zijn vriendin zou hebben bedreigd. Ze troffen de Arnhemmer, die bij de politie als vuurwapengevaarlijk bekend staat, aan bij de ouders van zijn vriendin. Toen de politie in de straat was, kwam de moeder van zijn vriendin naar buiten met de hond. „Ik moest Tommy (de hond, red.) aan de boom binden, dan zou er niets met hem gebeuren”, verklaart de hondeneigenaresse.

Tommy is zes keer getaserd

Vervolgens is de hond zes keer getaserd, blijkt uit een rapport van de dierenarts. De hond is daar ‘s nachts naartoe gebracht door agenten. Die vertelden dat de hond iemand had aangevallen en daarom was getaserd, schrijft de regionale krant. Ook had het dier forse beschadigingen aan zijn gebit.

Op camerabeelden is te zien dat agenten zo’n twintig minuten met het dier bezig zijn. Bij het voorval met de hond waren zeker zeven agenten betrokken.

Documentaire

„Zoiets verwacht je in een Amerikaanse true-crime serie, niet in een dorp in Nederland”, zegt Machteld Roethof, de advocaat van de hondeneigenaren, in de korte documentaire Hoe een onschuldige hond slachtoffer van politiegeweld werd. De documentaire is gemaakt door programma- en documentairemaakster Mildred Roethof, de zus van Machteld. Ook vertellen onder meer moeder, dochter en de dierenarts hun kant van het verhaal.

De advocaat heeft de politieleiding en de hoofdofficier vragen over de kwestie gesteld. „Ik wil weten of en welke gevolgen de politie hieraan verbindt.”

