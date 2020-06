‘Gelderland moet wolfvrije plekken aanwijzen om wolf te verjagen’

Het CDA wil dat Gelderland de wolf uit bepaalde delen van Gelderland verjaagt en zo wolfvrij blijft. Een mission impossible, volgens de wolvenkenners.

De wolf hield de gemoederen al flink bezig de afgelopen weken in Noord-Brabant, en nu zijn ze er ook in Gelderland (weer) mee bezig. Gelderland moet namelijk zo snel mogelijk gebieden aanwijzen waar de wolf niet gewenst is. Dat wil het CDA tenminste.

In die wolfvrije gebieden, zoals de Achterhoek en het Rivierengebied, moet het dier actief verjaagd worden. Het CDA, dat wil dat Gelderland deze maatregelen neemt, denkt dat het mogelijk is om wolven terug te jagen naar Duitsland, waar veel meer ruimte voor de beschermde dieren is.

Wolvenbeleid

Gelderland is tot nu toe de enige provincie in Nederland met een eigen wolvenbeleid. Dat komt omdat zich alleen in deze provincie op de Veluwe wolven hebben gevestigd. Op de Noord-Veluwe woont een wolvenpaar, dat vorig jaar voor het eerst vijf jongen heeft gekregen. In mei leek het erop dat het paar voor de twee keer zou bevallen, maar het dikke vrouwtje bleek in werkelijkheid het volgevreten mannetje te zijn, kwam uit camerabeelden van de Zoogdiervereniging naar voren.

De Veluwe is aangewezen als wolventerritorium en boeren daar krijgen een vergoeding voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Zo beschermt een verplaatsbare elektrische afrastering de schapenkuddes op de Veluwe tegen hongerige wolven. En het werkt, een wolf leert heel snel om uit de buurt te blijven van een kudde waar hij een pijnlijke stroomstoot kan oplopen.

Wolven Noord-Brabant

Het CDA maakt zich nu zorgen over uitbreiding van de roedel op de Noord-Veluwe. Ook de onrust die een zwerfwolf de afgelopen weken in Brabant veroorzaakt, is voor de partij reden om dinsdag aan te dringen op aanscherping van het beleid. „Net zoals er gebieden zijn waar we geen wilde zwijnen willen hebben, moeten er ook wolfvrije zones komen. Sommige gebieden zijn gewoon niet geschikt voor wolven. De Duitse deelstaat Nedersaksen wijst ook wolfvrije gebieden aan”, zegt CDA-Statenlid Arjan Tolkamp.

Zwervend zoogdier

Wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging, ook wel Wolvenman, acht de CDA-oproep zinloos. „De wolf mag op grond van Europese wetgeving niet verjaagd of afgeschoten worden. Zo’n besluit houdt geen stand voor de rechter.” Bovendien zien we veruit de meeste wolven die door Nederland zwerven niet eens, besluit hij. „Dus van terugjagen over de grens kan geen sprake zijn. Ik zou trouwens ook niet weten hoe je dat zou moeten doen.”

Wij vinden deze campagne belangrijk – doe je mee? https://t.co/zZoR3wri0o via @de_goede_zaak — Wolven In Nederland (@WolvenInNL) May 31, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.