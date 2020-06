Dorp dankzij lockdown geplaagd door wilde kippen

De lockdown mag Nieuw-Zeeland dan wel coronavirusvrij gemaakt hebben, het dorp Titirangi heeft er nu een nieuwe plaag bij. Het dorp wordt voor de tweede keer overspoeld door wilde kippen.

Tijdens de lockdown waren er heel wat wilde dieren die de plotseling heel rustige straten wilden verkennen, en dat leverde soms schattige beelden op.

A large flock of sheep marches cheerfully out of obscurity and into the Turkish city of Samsun during coronavirus lockdownpic.twitter.com/RueUkXQAGV — Ian Fraser (@Ian_Fraser) May 3, 2020

Maar ‘schattig’ is niet hoe de inwoners van het Nieuw-Zeelandse dorpje Titirangi, nabij Auckland, hun beestachtige bezoekers zouden noemen.

‘Iets uit een film van Stephen King’

Het dorpje van 4.000 inwoners had sinds 2008 last van een groeiende populatie wilde kippen. Het probleem begon toen twee door een inwoner losgelaten kippen zich wild en vernielzuchtig begonnen te gedragen. Ze slaagden erin zich voort te planten en zo ontplofte de populatie tot wel 250 exemplaren in 2019. Volgens Greg Presland, lokaal bestuurder en verantwoordelijke voor het probleem, verdeelt de situatie het dorp. „Sommige inwoners vinden dat de kippen het dorp een charmant karakter geven, andere vinden het iets uit een film van Stephen King“, zegt Presland in The Guardian.

‘Ratten zo groot als katten’

De dieren veroorzaakten heel wat overlast. „Ze hielden de inwoners wakker en richtten ravage aan, waardoor sommige inwoners ze echt begonnen te haten”, vervolgt Presland. Hij voegt eraan toe dat de beesten ook de wortels van een bedreigde inheemse boomsoort beschadigen. Het ergste kwam echter toen het achtergelaten eten voor de kippen ook ratten „zo groot als katten” begon aan te trekken.

De dorpsbewoners hadden er genoeg van en besloten de kippen door gemeentelijke aannemers te laten vangen. „Het was een moeilijke operatie”, zegt Presland. „De inwoners wilden de kippen weg, maar wilden ze geen pijn doen.” De gevangen dieren werden naar een boerderij gestuurd om er een vredevol leven te kunnen leiden. Uiteindelijk bleven er in maart, vlak voor de start van de lockdown, slechts twee kippen over, die te wild bleken om te gevangen te kunnen worden.

Kippen gevoerd

Wat niemand echter had durven vrezen, gebeurde opnieuw: de kippen vermenigvuldigden zich in no time. „Een van de inwoners is zeer lief en heeft de kippen gevoerd”, zegt Presland. „Bovendien zijn we ervan overtuigd dat er tot tweemaal toe mensen hun kippen zijn komen dumpen in het dorp.” De inspanningen om de kippen opnieuw te vangen zullen nu verdubbeld moeten worden, hoewel sommige inwoners al hebben gesuggereerd om ze in de plaats daarvan naar een slachthuis te sturen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.