Hoe Sarah Cooper de wereld laat lachen via uitspraken van Donald Trump

Sarah Cooper wordt door velen de grappigste persoon van het coronatijdperk genoemd. Met haar filmpjes over de opvallendste uitspraken van Donald Trump, verovert de Amerikaanse komiek in rap tempo de wereld. „Het is belangrijk dat we kunnen lachen in deze tijd. Want dat werkt helend.”

Cooper schreef de afgelopen jaren opvallende boeken als 100 Tricks to Appear Smart in Meetings en How to Be Successful Without Hurting Men’s Feelings. En die titels verraden reeds dat deze 35-jarige dame wel van een flinke knipoog houdt.

Hit op TikTok en Twitter

Als thuis zittende stand-upper tijdens een lockdown in coronatijd, dacht ze afgelopen april: wat moet ik nu? Donald Trump gaf haar, tijdens één van zijn dagelijkse persconferenties, de inspiratie voor haar nieuwe humorvolle format. Toen de Amerikaanse president serieus voorstelde om corona te lijf te gaan door desinfectiemiddelen in het menselijke lichaam te injecteren, dacht Cooper: ‘Wat als ik mijzelf met een zo serieus mogelijk gezicht film, terwijl ik Trumps uitspraken playback?’ Dit gekoppeld aan knap getimede mimiek, bleek ze met haar eerste filmpje op TikTok en Twitter direct een voltreffer te scoren. Inmiddels is de clip van How to medical al meer dan 21 miljoen keer bekeken en bijna 600.000 keer van een digitaal duimpje omhoog voorzien.

How to medical pic.twitter.com/0EDqJcy38p — Sarah Cooper (@sarahcpr) April 24, 2020

#BunkerBoy

Inmiddels krijgt Cooper er op haar sociale kanalen tienduizenden volgers per dag bij. Want ook haar persiflage op Trump dat hij de bunker van het Witte Huis opzocht tijdens recente protesten bij het Witte Huis, kon op social media op veel applaus rekenen. Nadat Trump op nationale televisie had gezegd dat zijn schuilmoment voor een inspectie van de bunker was en helemaal niet om te schuilen, toonde Cooper op hilarische wijze de les ‘How to bunker’:

How to bunker pic.twitter.com/cu7StjllD0 — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 6, 2020

De Bijbel is ‘very special’

Nadat Trump begin juni met een bijbel voor een kerk had gezwaaid voor een door hem zelf gearrangeerd fotomoment, vroeg een interviewer aan de president wat zijn twee favoriete tekstpassages uit de Bijbel zijn. Trumps ontwijkende antwoord om daar niet specifiek op in te gaan, gaf Cooper inspiraties om weer iets something very special te maken.

How to bible pic.twitter.com/Kib5lTdlRt — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 3, 2020

Kreeft en Europese auto’s

En ja, de Europese Unie heeft volgens Trump zóveel van de Verenigde Staten afgenomen, dat wij in ons werelddeel economisch moeten gaan bloeden. Hij maakt dat duidelijk via de handel in kreeft en op te leggen strafinvoerrechten op Europese auto’s. „Do you understand what I am saying?” Absoluut, Cooper zeker.

How to lobster pic.twitter.com/PZTlomCi5T — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 9, 2020

‘Zijn woorden, mijn expressie’

Sarah Cooper is in elk geval van plan om haar grappige filmpjes over de president te blijven maken. „Het is ongelooflijk hoe hij de machtigste baan van de wereld heeft kunnen bemachtigen, puur door zijn kracht om zichzelf te kunnen verkopen”, vertelde Cooper op de Amerikaanse tv. „Maar als je zijn woorden hoort, terwijl je mij en mijn gezichtsexpressies ziet, kom je erachter dat Trump werkelijk geen idee heeft waarover hij praat.”

Sarah Cooper: I like the ability to sort of take off the emperor’s clothes, take away the podium and the people behind him nodding and the suit.. and just have the words there with my facial expressions so people can literally see he has no clue what he’s talking about pic.twitter.com/8esl8aoHsw — Acyn Torabi (@Acyn) May 27, 2020

