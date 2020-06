103-jarige Belg loopt marathon voor coronavaccin

De 103-jarige Alfons Leempoels uit het Belgische Rotselaar loopt 42,195 kilometer om geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Vandaag loopt hij de laatste kilometers van zijn marathon.

Het was de inzamelingsactie van de Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100) die hem inspireerde. Leempoels is voormalig huisarts en sinds zijn 75ste met pensioen. „Met een loopbaan van 50 jaar, heeft dokter Leempoels het moeilijk om in deze coronatijd stil te zitten”, staat op zijn Facebookpagina. „Op zijn hoge leeftijd zal hij zijn steentje blijven bijdragen.”

Marathon door de tuin

En dus besloot Leempoels een marathon bij elkaar te wandelen en zo sponsors te zoeken voor het corona-onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Leuven. „Rondes deed hij immers ook in de tijd dat de Aziatische griep in het land was in 1957. Dat waren lange rondes van deur tot deur om zijn patiënten te bezoeken, een uiterst intensieve periode uit zijn leven.”

De hele maand juni wandelde hij dagelijks rondjes in de tuin; gemiddeld zo’n 1,5 kilometer per dag. Op de video van afgelopen zaterdag – als Leempoels nog 3 dagen te gaan heeft en al 39 kilometer achter de rug – is te zien dat hij de prestatie viert. „Met een toepasselijk glaasje wijn.”

Welverdiende ontspanning Nog 3 dagen, meer dan 39 km. Na de opwarming en de inspanning, komt ook een welverdiende ontspanning. Met een toepasselijk glaasje wijn. Deze prestatie mag onderweg zeker ook gevierd worden! Gepostet von Dokter Leempoels doet zijn ronde am Samstag, 27. Juni 2020

Ereburger

Vandaag loopt hij de laatste rondes. Na afloop zal hij het ereburgerschap van Rotselaar toegekend krijgen. „Dokter Leempoels betekent ontzettend veel voor onze gemeente”, zegt burgemeester Jelle Wouters tegen de VRT. Alfons woont al heel zijn leven in onze gemeente, en „zijn jarenlange inzet voor het welzijn van onze inwoners” verdient volgens de burgemeester „meer dan een bloemetje”. „Daarom willen wij dat Alfons ereburger van Rotselaar wordt.”

De gepensioneerde huisarts heeft inmiddels al meer dan 20.000 euro opgehaald.

Op zijn YouTube-kanaal vertelt hij zijn verhaal:

