President Trump heeft moeite met vrouwelijke leiders: ‘zwak’ en ‘dom’

Amerikaanse journalist Carl Bernstein, die eerder al president Nixon door de mand liet vallen, doet nu een krantje open over president Donald Trump.

Want Trump is volgens hem niet heel vriendelijk wanneer hij aan de telefoon hangt met andere (vrouwelijke) staatshoofden. Zo pestte en vernederde hij de toenmalige Britse premier Theresa May tijdens hun telefoongesprekken. Hij zou haar „zwak” hebben genoemd en „gebrek aan moed” hebben verweten.

Ook zou Trump de Duitse bondskanselier Angela Merkel „dom” hebben genoemd. En dat terwijl ze een doctoraat in kwantumchemie op zak heeft.

There are so many shocking things coming out they all fall off the radar almost immediately, but I can't think of anything more insane than that Trump called Angela Merkel, who has a doctorate in quantum chemistry, "stupid."

What could be dumber or more embarrassing than that?

— Khashoggi’s Ghost (@UROCKlive1) June 29, 2020