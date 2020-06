De voordelen van kunstgras in de tuin

Ben je in het bezit van een prachtige tuin, maar wil het gras maar niet zo mooi groeien als je graag zou willen? Stel je eens voor; altijd een schoon, netjes en groen gazon in je tuin, waar je bijna geen onderhoud aan hebt. En ook nog eens op de plaatsen waar natuurlijk gras moeilijk of helemaal niet groeit. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is genieten van je tuin.

Als je van een groene tuin wilt genieten, maar er niet teveel tijd aan wilt besteden, is kunstgras de perfecte oplossing.

Kunstgras voordelen

Niet alleen kinderen hebben veel plezier aan een kunstgrasmat in de tuin, ook je huisdieren kunnen er enorm van genieten. Je kinderen komen niet langer binnen met een vieze groene broek en je hond krijgt geen vieze poten van het spelen in de tuin. Kunstgras is daarnaast heel erg sterk en veilig; kinderen kunnen veilig spelen in de tuin.

Je kunt kunstgras niet vergelijken met natuurlijk gras. Bij natuurlijk gras heb je elk jaar het probleem van veel mos, dood gras of helemaal geen gras. Kunstgras verzekert je het hele jaar door van een groene tuin. Als je het vergelijkt met echt gras, dan is de investering in kunstgras wat hoger, maar dit verdient zich in de loop van de tijd zeker terug. Als je kiest voor kunstgras van een goede kwaliteit en het daarnaast goed onderhoudt, gaat je nieuwe grasmat zeker vijftien á twintig jaar mee. Kunstgras onderhouden bestaat alleen uit het verwijderen van vuil en bladeren.

Kunstgras in de achtertuin of in de voortuin

Het maakt niet uit of je een grote tuin of een kleine tuin hebt, een kunstgrasmat kun je overal plaatsen. Het kan helemaal op maat gesneden worden, dus je kan zelfs de kleinste stukjes in je tuin voorzien van groen. Eén van de vele voordelen van een kunstgrasmat is dat je het nooit meer hoeft te maaien, maar ook niet hoeft te bemesten of te besproeien. Dit scheelt je in kosten, maar je bent ook nog eens goed bezig voor het milieu.

Zelf doen of uitbesteden?

Je kunt ervoor kiezen om het zelf te leggen, maar je kunt het natuurlijk ook uitbesteden. Waar je in ieder geval rekening mee moet houden is dat de ondergrond goed is. Een vlakke ondergrond is aan te bevelen, aangezien het kunstgras zich hiernaar vormt. Als je veel kuilen in de ondergrond hebt zitten, dan heb je straks een grasmat die alles behalve strak ligt. Advies is een zandbed van circa 10 cm.

Ook moet je goed nadenken over de functie van de grasmat. Is het puur voor de sier? Zullen je kinderen er veel op spelen en komen er bijvoorbeeld speeltoestellen op te staan? Wil je gewoon een tuin zonder onderhoud? Er is namelijk een verschil tussen speelkunstgras en landscaping kunstgras. Jouw persoonlijke situatie bepaalt wat voor kenmerken jouw kunstgrasmat dient te hebben.

