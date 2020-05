Jongeren geven ouders advies over seksuele voorlichting

Met je puberzoon of -dochter praten over porno, slapen met je vriendje of vriendinnetje of condoomgebruik? Dit blijkt in Nederland nog best lastig voor ouders.

Dance4Life, een platform dat werkt aan een gezonde toekomst voor jongeren wereldwijd, lanceert daarom de podcast ‘Sekspraat’ met seks-gerelateerde vragen en dilemma’s van ouders met puberkinderen. En met het meest bruikbare advies, namelijk van jongeren zelf.

Seksuele voorlichting ‘akward’

Voor veel ouders is seksuele voorlichting een uitdaging, ze weten vaak niet goed hoe ze het onderwerp moeten aanpakken met hun eigen kinderen. En dat blijkt: meer dan 80 procent van Nederlandse jongeren bespreekt onderwerpen als dingen die je niet wil doen op seksueel gebied of het voorkomen van een soa niet met hun ouders. Maar liefst 93 procent van de jongeren praat niet met hun ouders over de leuke en fijne kant van seks. Dat seksuele voorlichting een taboe is blijkt ook uit de reacties van Nederlandse scholieren die meededen aan het Dance4Life-programma op middelbare scholen. Praten over seks en het aangeven van wensen en grenzen doen jongeren veel vaker met leeftijdsgenoten dan met ouders of verzorgers.

Jongeren betrekken bij seksuele voorlichting

Seksuele voorlichting – en de drempel die ouders voelen om het te bespreken met hun kinderen – is een onderwerp waar volwassenen met elkaar al niet over praten. Laat staan met jongeren, terwijl zij juist het beste zouden kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Dance4Life lanceert daarom een podcast-serie voor volwassenen over seksuele voorlichting. En dat doen ze op de Dance4Life-manier: jongeren actief betrekken. In de podcast geven diverse jongeren volwassenen hun ongezouten mening én advies. Radio DJ en ambassadeur Barry Paf presenteert de podcast en in elke aflevering komen zowel een ouder als jongeren aan het woord.

Dance4Life start in de anderhalve meter samenleving met een aangepaste versie van drie afleveringen en de eerste aflevering ‘Jongeren over porno’ staat vanaf dinsdag 19 mei op diverse podcast kanalen, waaronder Spotify.

