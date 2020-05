Beste Twitteraar 2020 zit vol zelfspot en mooie grappen

Tijdens The Best Social Awards is Kasper Soeters bekroond tot Beste Twitteraar 2020. De vrolijke docent Nederlands valt op door zijn woordgrappen en zelfspot.

Mocht je in een coronadip zitten, of gewoon even een drie-letter-woorddag hebben, dan zou je eigenlijk eens even langs moeten gaan bij @KasperSoeters. Flesje bier en bak popcorn erbij en scrollen maar.

Oké mijn leerlingen denken dus dat ik in drie weken bejaard geworden ben. pic.twitter.com/0DSSUleyeX — Kasper Soeters (@KasperSoeters) April 3, 2020

Ik krijg net een mailtje van de CEO van Twitter dat ik, als ik er nog één volger bij zou krijgen, contractueel verplicht ben een erotisch verhaal te schrijven met die volger als hoofdpersonage. Is dat inderdaad gebruikelijk? Kan iemand dit bevestigen? pic.twitter.com/apkHMvvTUR — Kasper Soeters (@KasperSoeters) April 4, 2020

Gisteren was ik kort te zien in het (mooie!) tv-programma @frontberichten op NPO2 en ik vroeg mijn leerlingen of ze me op mijn best wilden vastleggen. Ging goed. pic.twitter.com/GjgGgWxlf0 — Kasper Soeters (@KasperSoeters) March 25, 2020

Twitteraar Kasper

Volgens zijn Twitteromschrijving is hij docent Nederlands en „langer dan jij.” En dat klopt met zijn 204 centimeter schoon aan de haak ook bijna altijd wel. Tenzij je zijn neefje bent, „hij is een centimeter langer.”

Kasper viel gisteravond in de prijzen tijdens The Best Social Awards. „Kasper is een docent Nederlands die je volgt op Twitter omdat hij grappig is en omdat hij de leukste leraar is die je nooit hebt gehad. Hij verpakt tweets over zijn leerlingen liever met humor dan met zoetsappigheid, maar is ook een schoolvoorbeeld voor (woord)grappen en zelfspot.” Aldus de jury. Hij kreeg de meeste stemmen en won.

WINNAAR: @KasperSoeters is de leukste leraar die je nooit heb gehad en vanaf nu ook de enige leraar met een Beste Twitteraar award op zijn cv🏆#thebestsocialawards — The Best Social Media – NL (@thebestsocialNL) May 28, 2020

Kasper loopt en Kasper wint

Zijn eerste tweet ooit? Hij moet diep graven in z’n gedachten. Het was in elk geval in februari 2009, geeft zijn profiel prijs. „Ik geloof dat ik toen nog in de derde persoon enkelvoud schreef. Kasper loopt over straat… Ik moest duidelijk nog even uitzoeken hoe dat medium werkte.” En dat heeft Kasper gedaan.

Elf jaar later heeft hij 8612 volgers (and counting), wordt vrijwel altijd heel positief gereageerd op zijn voornamelijk grappige tweets en als kers op de taart heeft hij nu de titel Beste Twitteraar 2020 op zak.

Een dag niet getwitterd, een dag niet geleefd gaat niet op voor de docent Nederlands. Soms heeft hij er ook even helemaal geen zin in. „Ik twitter ook relatief weinig, als je kijkt naar het totale aantal tweets is dat ook best laag.” 4904 om precies te zijn, komt neer op zo’n 0,84 tweets per dag. Ongeveer.

Dyscalculie

Komen we meteen bij een van zijn favoriete tweet-onderwerpen: dyscalculie. Zoiets als dyslexie, maar dan toch anders: een stoornis waarbij kinderen hardnekkige problemen hebben met leren rekenen. Dat is op zich niet grappig, maar op de een of andere manier is het voor hem een dankbaar onderwerp geworden. „Je kunt er juist ook leuke, talige grappen bij bedenken, waar ik zelf veel van houd, en die verder losstaan van de mensen die er echt last van hebben.”

Twittergrappen

Het geeft gewoon een lekker gevoel als mensen je grapjes leuk vinden, licht hij zijn Twitterdrang toe. „Het is leuk als jouw grapje het goed doet.” Soms denkt-ie weleens te lang na over een grap, verklapt hij. „Dan vindt bijna niemand hem meer goed. Maar daar moet ik dan wel weer om lachen.”

Echt een socialmediadoel heeft hij nooit gehad, maar de glimlach van een Twitteraar doet hem wel goed. Of duizenden glimlachen tot menig bulderlach inmiddels, want de Beste Twitteraar van Nederland valt op in het socialmediabeeld. ‘Kasper Soeters gewoon geinig’, tipte HP de Tijd hem jaren geleden alweer.

Toch is het ook weer niet zo dat de vrolijke frans alleen maar als een heppie de peppie blije eieren legt op Twitter. „Als dingen mij raken, uit ik dat wel.” Op z’n @KasperSoeters. Met een grap dus, „maar wel met een scherpe rand.”

Leerlingen

Hij is docent op het Spinoza Lyceum in Amsterdam en geeft vooral les op de bovenbouw. Hoe zijn leerlingen hem zouden omschrijven? Dat vindt de bescheiden Kasper, die zelfs te bescheiden is om over zichzelf te zeggen dat hij bescheiden is, moeilijk te zeggen. „Ik denk wel dat ze me aardig vinden en in elk geval niet bang voor me zijn. Ik kan helder en duidelijk uitleggen en houd van interactie met de leerlingen.” En vooruit, „ze zouden me ook wel heel grappig vinden.”

Mooi dat de scholen weer opengaan, maar uiteindelijk gaat gezondheid boven alles. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom ben ik voor de zekerheid toch ook maar vast geschikte mondkapjes voor mijn leerlingen aan het zoeken. pic.twitter.com/BElnc25TlT — Kasper Soeters (@KasperSoeters) May 6, 2020

Verbluffend goed

Zorgvuldig taalgebruik staat natuurlijk hoog bij de docent in het vaandel en hij heeft zo z’n eigen originele lesmethodes, met dank aan Bløf en „hun interessante teksten.” Niet dat hij een Bløfhater is, hoor, zo begint hij meteen zijn uitleg, hij vindt hun muziek zelfs best lekker. „Vaak heb je teksten die goed in elkaar zitten en waar dan veel meer achter blijkt te zitten. En bij Bløf is dat een beetje andersom. Grootse uitspraken over eeuwigheid en alles, maar als je er echt goed naar luistert, zeggen ze vrij weinig.”

Medio mei heeft hij zelf nog de songtekstpen ter hand genomen en heeft een coronavariant op Zoutelande gemaakt. Het sloeg aan bij zijn leerlingen en hij kwam er zelfs mee op de nationale radio. Op Twitter reageert hij op z’n @KasperSoeters. „De aandacht van alle buitenlandse media valt vooralsnog alleen nog wat tegen, maar dat lijkt me een kwestie van tijd.”

Mijn leerlingen vonden dat ik te vaak grapjes maakte over de liedteksten van Bløf. Daarom schreef ik zelf een opbeurende, nieuwe tekst op de melodie van 'Zoutelande'. https://t.co/yQUpZpESbu — Kasper Soeters (@KasperSoeters) May 10, 2020

Ik verdenk mijn vader ervan zojuist een Twitteraccount aangemaakt te hebben met als voornaamste doel om deze grap te kunnen maken en het bevalt me zéér. 💝 https://t.co/Y5Dhh9zMV5 — Kasper Soeters (@KasperSoeters) May 12, 2020

Hij heeft het overigens niet van een vreemde. Wel van Wim en Martine, ook wel: zijn ouders. „Zij hebben allebei een heel scherp taalgevoel.” Blijkt wel uit de reactie van Wim op het idee van zijn zoon een eigen festival te starten, om zo zijn ‘zangcarrière’ te boosten. Zijn vader had 24 leestekens voor hem: Lock down the Rabbithole.

Hahaha

De meeste leerlingen zitten niet op Twitter. „Vinden ze net als Facebook maar achterhaald. Ze zitten liever op TikTok of Insta.” Maar ze wisten gisteravond wel meteen dat hij had gewonnen. Via de livestream, of toch stiekem via Twitter, en wat de reacties waren? „Meneer u heeft gewonnen, superleuk, hahaha. En meneer meneer, ik zie u gewoon ineens online, hahaha.” Hártverwarmend, beaamt hij lachend. „Hahaha.”

Kasper van Twitter

En hij wordt zelfs al herkend, of nou ja, „een keer gebeurd, maar toch leuk.” Kreeg hij in een bar een shotje tequila van de barman voor geschoteld. Van twee jongens in de hoek, „jij bent toch Kasper van Twitter? zeiden ze.”

Na de vraag wanneer hij zou stoppen met twitteren, klinkt vervolgens het antwoord dat zijn volgers slash fans waarschijnlijk met een heel goed gevoel het weekend in laat gaan. Nooit dus. „Tenzij ik ooit afasie krijg, maar dat zien we dan wel weer.”

Tot slot nog zijn gouden Twittertip voor Beste Twitteraars in spe: „wees grappig en actueel, maar laat je nooit onder ook maar enige druk zetten.” Om er op z’n @KasperSoeters aan toe te voegen: „EN DOE HET NU!!!”

Inmiddels heeft Milo, een leerling uit 6V, de kans aangegrepen om direct een volledig intronummer voor 'Boeken Zoeken met Soeters' te schrijven en in te zingen. Had ik al gezegd hoe leuk het is om leraar te zijn?https://t.co/vt4AvwRv15 — Kasper Soeters (@KasperSoeters) March 20, 2020

Goed te zien dat mijn leerlingen af en toe nog altijd aan me denken. https://t.co/G4ks1qt3F5 — Kasper Soeters (@KasperSoeters) April 11, 2020

Nu mijn zangcarrière zich ronduit stormachtig ontwikkelt (vanmiddag ben ik rond 15:15 u. te horen op Radio Noord-Holland, bij @aartvaneldik!), is het ook goed om meteen groots verder te denken. Gelukkig denkt mijn vader met me mee. pic.twitter.com/UTlRYIXoxV — Kasper Soeters (@KasperSoeters) May 15, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.