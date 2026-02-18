Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Met 2 kinderen thuis naar een oorlogsgebied gaan, moest ik dat wel doen?’

Als je twee jonge kinderen hebt, moet je als radiomaker dan wel naar een land in oorlog gaan? Naar Oekraïne of Libanon, moest ik dat wel doen? Ik heb het gedaan voor het goede doel, War Child, omdat ik het belangrijk vind. Maar dat moest thuis natuurlijk wel even goed worden besproken.

Vrolijke radioprogramma’s maken is leuk, maar ik doe graag ook iets maatschappelijk betrokkens. Vorige week ben ik daarom naar een oorlogsgebied geweest, naar Libanon. Ik ben er nog vol van en begin het nu pas te verwerken.

Van 16 tot en met 20 maart houdt Radio Veronica, waarvoor ik freelance radio-dj ben, samen met War Child de (S)Top 520. Er worden 520 nummers gedraaid die hoop en positiviteit geven, om aandacht te vragen voor de 520 miljoen kinderen die nu opgroeien in een land in oorlog. Je kunt doneren, maar dat is niet het principe. Aandacht wel en laten zien wat War Child nou eigenlijk doet in oorlogsgebieden.

Oekraïne was toch te gevaarlijk

Dat laatste mocht ik in beeld brengen voor de socials en websites (ook op de radio te horen natuurlijk) en het plan was om naar Oekraïne te gaan. Na een veiligheidstraining van drie dagen werd de reis afgezegd. Oekraïne bleek toch te gevaarlijk. Het is er -30 graden en Rusland bombardeert momenteel passagierstreinen (wij zouden alles per trein doen). De plannen werden omgegooid en de reis ging naar Libanon, van -30 naar +20. In het land heerst nog steeds een conflict tussen Israël en Hezbollah en Libanon is overspoeld door vluchtelingen uit Gaza en vooral Syrië. Eén op de vier mensen in Libanon is een vluchteling, een cijfer dat met geen land in de wereld te vergelijken is.

Ik heb er vluchtelingenkampen bezocht en al klinkt het misschien raar: het was indrukwekkend om te zien dat kinderen in ieder geval les krijgen. Al is het in een houten constructie met zeil dat als lokaal is gebouwd. Ik zag veerkracht en kindjes die ondanks hun situatie veel lol halen uit naar school gaan. Het is hun megabelangrijke structuur en een basis voor als zij straks eventueel terug kunnen naar Syrië of Palestina. Een basis waarmee zij, als het goed is, straks kunnen meedraaien in hun eigen maatschappij, als zij ooit al een normaal leven kunnen leiden.



Ibrahim (11), een leven lang in een kamp

De grote vraag is natuurlijk: komt dat normale leven er ook? Ik sprak een schat van een jochie, Ibrahim. Hij is 11 jaar en woont nu tien jaar in een vluchtelingenkamp. Tien! En ik maar denken dat er zoiets als een azc-principe in Nederland geldt. Dat na een jaar alles geregeld is en je terug kunt naar je eigen land als het er veilig is, of dat je deel gaat uitmaken van het land waarnaar je bent gevlucht. Het geldt voor Ibrahim allemaal niet, die staat al tien jaar buitenspel. War Child kan nog voor enig nut in het leven van het jongetje zorgen, voor een lach en het gevoel weer even kind te zijn. Maar verder zit Ibrahim altijd in het zelfgebouwde huis in dat vluchtelingenkamp. Hutjemutje op elkaar met heel veel anderen.

Dat bracht me meteen terug bij mijn eigen thuissituatie, met twee jonge kinderen. Stel je voor dat ik met die kleintjes in zo’n kamp moet wonen? Dat zij daar moeten worden opgevoed en dat ‘gewoon in leven blijven’ het belangrijkste is. Dat maalt in mijn hoofd, terwijl ik realistisch genoeg ben om te beseffen dat je geluk moet hebben met waar je geboren wordt. Het deed me veel dat ik mijn zoon en dochter bij thuiskomst weer zag.

Hoop houden op de Top Nul

Ik kreeg net een bericht in onze appgroep dat er weer een aanslag was in de streek waar wij in Libanon waren. Al heb ik het met eigen ogen gezien, dat blijft onwerkelijk. Daarom is er ook de (S)Top 520, één liedje per miljoen kinderen die in een oorlog moeten leven. Helaas is het volgend jaar waarschijnlijk de (S)Top 590 of 600. Dat is heel cru, maar ergens moet je hopen dat we ooit een Top Nul hebben. En dat alle kinderen in een situatie komen, zoals die twee van m’n vrouw en mij.

Frank van der Lende (37) is radio-dj bij Veronica en podcastmaker. Veel mensen kennen hem nog van het Glazen Huis en – zegt hij zelf – ‘als die dj met dat lange haar die vaak bij De Wereld Draait Door zat’. Frank is getrouwd met Hanna en samen hebben zij twee kinderen, zoon Koos en dochter Fransje.

