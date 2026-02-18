Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vreemd volk, die Boomers: ze poetsen hun tanden op één been

Het moest er natuurlijk eens van komen, een film die helemaal over boomers gaat (en zo heet ie ook). Daar kun je toch lekker de draak mee steken, dat ouderwetse volk? Of hebben we juist veel aan de naoorlogse mannen en vrouwen te danken?

Zo diep gaat de film Boomers – vanaf morgen in de bioscoop te zien – niet, zag Metro alvast voor de Filmrecensie van de Week. De makers noemen het een ‘bitterzoete komedie’. Al snappen we dat bittere wel (er is heel wat aan de hand met een boomervriendengroep), wat Metro betreft is hij vooral zoet. En dat is positief bedoeld, want wat een fijne film met een erg goede hoofdrolspeler, Huub Stapel. Hij kon genieten van wat scenarist Marieke van der Pol uit haar pen had weten te toveren.

We bezochten de filmpremière maandagavond in Tuschinski in Amsterdam. Geheel in stijl stonden er in de foyer plastic bakken Oma’s Soep. In de zaal vonden de gasten, cast en makers van Boomers geen popcorn, maar koekjes van Oma’s Bakkerij (’50 procent van de winst is bestemd om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan’). Onder de makers ook regisseur Theu Boermans, die vorige week nog een theaterpremière beleefde, met zijn musicalspektakel Willem van Oranje.

Boomers zijn trouw, maar maakten ook veel mee

Officieel worden boomers gezien als mensen die tussen 1946 en 1964 geboren zijn. Zij groeiden op in een opkomende welvaart, houden van structuur en hadden vaak een baan voor hun hele leven. Zij maakten ook de seksuele revolutie mee en een jongerencultuur die los stond van wat ouders normaal gesproken voorschreven. Zo zien de jongeren van deze tijd de boomers overigens niet. Het is ouderwets volk dat altijd maar vindt dat dingen niet hoeven te veranderen. De bekendste uitspraak daarbij: ‘Oké boomer!’

Misschien heeft de jeugd wel een beetje gelijk, als we terugdenken aan wat we van deze film hebben geleerd. Boomers poetsen hun tanden blijkbaar op één been. Hoe ouder, hoe gekker met hun evenwichtsoefeningetje, zou je haast denken.

Boomers vinden een cruise iets voor oude mensen

In de film Boomers zien we boomergedrag vooral terug bij het hoofdpersonage Bob (Huub Stapel). Deze 65-jarige naar Amsterdam vertrokken Limburger slaapt met een apneu-apparaat en beweegt ’s morgens op zijn roeimachine om zijn ouderdomskwaaltjes tegen te gaan. Als hij voor de zoveelste keer hoognodig moet plassen, druppelt er een lullig straaltje in de pot. Bob is op z’n tijd ook wat mopperkonterig en houdt als baas van een reclamebedrijf graag vast aan posters op bushokjes in plaats van een moderne TikTok-campagne („dat ging toch altijd goed?”). Ondertussen is hij wel doodsbenauwd om ooit een cruisereis te maken („dat is voor oude mensen”) en woont hij samen met zijn ruim 30 jaar jongere vriendin. Zij heeft een überhippe naam uiteraard, Fee (Jennifer Hoffman).

📲 Sirene op de set Tussen de ouwelullencast – sorry mensen – was Jennifer Hoffman met haar 45 jaar het enige ‘jonkie’. Ze heeft er tijdens het draaien van Boomers soms om moeten lachen. In een interview vertelde de actrice dat vooral de mobieltjes van haar collega’s opvielen. Als die ‘rinkelden’, klonken ze alsof er een sirene op de set afging.

Boomer Bob belandt in een liefdespuinhoop

Naast ‘het gedrag’ der boomers, staat de puinhoop van het liefdesleven van Bob in deze film centraal. Zijn jonge vriendin wil een kind en op een bruiloft ontmoet hij een vrouw van zijn leeftijd, die hij eerst niet herkent. Het blijkt Odile (mooie rol van Renée Fokker, De Mol uit Wie Is De Mol? 2021), het Limburgse meisje dat hem 48 jaar eerder ontmaagde. Daarna vertrok zij zonder iets te zeggen.

Heden en verleden botsen, wat moet Bob doen? Ondertussen moet hij tegen zijn zin ook nog mantelzorgen voor zijn dementerende moeder (de, met respect, zeer oude Godelieve de Groot kreeg in Tuschinski maandag een ovatie).

Het verhaal wordt er alleen maar leuker op als je ziet wat zijn boomervriendengroep daarvan vindt (en Bob van hen). Die groep bestaat uit single Bep die nog op de ware liefde hoopt (Anneke Blok), een gay-stel (Serge-Henri Valcke en Hans Kesting) en twee vrijgevochten linkse rakkers (Johanna Ter Steege en Leopold Witte). Dat laatste stel kraakte ooit een woning en moet het pand nu voor 200.000 euro afstaan. Verbolgen zijn ze, diep beledigd (‘oké, boomers!’).

Hoe dat allemaal verloopt: ga vooral kijken, is Metro’s tip. Voor boomers zelf is het ongetwijfeld leuk om te zien hoe zij zelf ‘natuurlijk niet zijn’. De jonge kijkers kunnen zich voorbereiden op hoe zij ooit worden. Echt niet?! Echt wel!

Beoordeling uit 5: 4

Artikelen over nieuwe films lees je bij Metro op woensdagen. Morgen verschijnt een extra verhaal over The making of De Jeugd van Tegenwoordig (de hiphopformatie bestaat 20 jaar). Binnenkort praten we je bij over PAAZ – met Gaite Jansen – het waargebeurde verhaal over een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

