Dewi (32) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik hoef geen spaarpotje van duizenden euro’s’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Dewi, die met weinig geld is opgegroeid, en nu ook geen spaarpot van duizenden euro’s nodig heeft om gelukkig te zijn.

Naam: Dewi (32)

Beroep: scrum master

Woonsituatie: huurwoning

Netto inkomen: 3200 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik heb het als kind nooit slecht gehad, maar mijn ouders hadden het zeker niet ruim. Ze zaten geregeld krap bij kas en gingen heel bewust met hun geld om. Toch voelde mijn moeder zichzelf rijk, ondanks dat ze in Nederland niet veel had. Ze komt oorspronkelijk uit Suriname en kende daar veel meer armoede dan hier. Wat in Nederland als ‘weinig’ wordt gezien – bijvoorbeeld een uitkering – was voor mijn moeder juist veel. Mijn vader was sowieso een beetje negatief over geld. Hij dacht vaak: als bepaalde mensen rijk zijn, gaat dat ten koste van andere mensen. Ik ben niet heel bewust opgevoed met die waarden, maar als kind pikte ik dat natuurlijk wel op.”

Hoe gaan je ouders nu om met geld?

„Ze zijn inmiddels gescheiden en hebben het nog steeds niet breed, maar zijn wel heel vrijgevig. Ze zouden me bijvoorbeeld nooit een tikkie sturen voor een cadeautje, om maar wat te noemen. In tegenstelling tot bepaalde types in mijn schoonfamilie – zij hebben het stukken breder, maar sturen hun kinderen wél een Tikkie. Dat doen mijn eigen ouders anders: áls ze iets kunnen bieden, doen ze dat met liefde. Dat vind ik heel mooi om te zien.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Ik ben me er wel van bewust hoe goed ik het heb. Niet dat ik superrijk ben, maar ik verdien beter dan mijn ouders deden. Sinds kort beleg ik ook met een deel van mijn geld. Dat vind ik wel spannend, want niemand in mijn familie doet dat. Ik was ook best benieuwd naar hoe mijn vader hierin stond, zeker vanwege zijn ‘wantrouwen’ richting mensen met veel geld. Gelukkig staat hij achter me.”

Heb je ooit problemen gehad met schulden?

„Nee, zelfs geen studieschuld. Ik heb dat toch willen voorkomen, misschien ook door mijn moeder, die vroeger soms geld moest lenen van familie en vrienden. Dat wilde ik pertinent niet, het lijkt me heel onprettig dat er iets openstaat bij een bekende. Wel heb ik tijdens mijn studie aan het einde van de maand weleens 100 euro van mijn spaarrekening gehaald, omdat ik net niet uitkwam – dat stortte ik later dan weer terug.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Kijk ik naar mijn moeder, dan redt ze het maar net elke maand – ze kan geen nieuwe koelkast kopen als ie kapot is. Ik vind het dus wel fijn om íets achter de hand te hebben voor onvoorziene kosten. Maar het is niet zo dat ik me pas comfortabel voel bij minimaal zoveel-duizend-euro op mijn bankrekening. Dus ja, tot op zekere hoogte.”

Vind je het lastig dat je ouders nog steeds weinig te besteden hebben?

„Niet echt. Als kind voelde ik soms wel schaamte, hoor. Ik kan me herinneren dat ik een vriendje had dat vaak over de vloer kwam, en dat mijn moeder op een gegeven moment vroeg of hij dan ook financieel iets wilde bijdragen. Vreselijk, vond ik dat. Nu vind ik het mooi om te zien hoe ‘oké’ mijn moeder is met haar financiële situatie. Anderen zouden financiële stress ervaren, maar zij voelt dat niet. Persoonlijk zou het mij wel onrust geven. Misschien dat ik daarom ook wel ben gaan beleggen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Nou, gelukkiger… Er zou meer ruimte zijn om leuke dingen te doen. Maar het zou niet bijdragen aan mijn geluksgevoel, want ik ben nu ook al gelukkig. Misschien dat meer geld dan bijdraagt aan wat ‘oppervlakkiger’ geluk.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben.

„Ik denk dat als je veel geld hebt, je er ook goede dingen mee kunt doen, zoals mensen helpen die het niet breed hebben. Dan moet je dat natuurlijk wel doen, anders komt er een moment dat je wél te veel geld hebt – omdat je er simpelweg niets goeds mee doet.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, geld krijgt meer waarde als het ook meer is dan alleen een fysiek betaalmiddel. Toen mijn moeder laatst bijvoorbeeld krap bij kas zat, heb ik dankzij een stukje beleggingswinst een maand huur voor haar kunnen betalen. Dat gaf me een heel goed gevoel.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Heel zwart-wit? Ik denk van wel. We leven in een harde maatschappij, dus het geeft veel onrust en stress als geld helemaal wegvalt – dat komt je geluksgevoel niet ten goede. Onderaan de streep denk ik dus dat het zeker invloed op iemands geluk heeft.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

