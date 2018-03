'De Paralympics worden elke keer weer wat groter'

„Het gaat gewoon niet goed met me, ik voel me gewoon klote. Daar rust een enorme taboe op in de maatschappij”, aldus Stephan Bouwman woensdagmiddag in zijn radio-uitzending op Q-music. De DJ kampt met een depressie en heeft zijn luisteraars hier openhartig over verteld. „We durven er niet over te praten met zijn allen. Maar er zijn heel veel mensen die zich dagelijks enorm eenzaam voelen.”

Het kan je zomaar bij je strot grijpen

„Het kan je op een dag bij je strot grijpen. Een goed leven en een leuk gezin betekent niet dat een depressie je niet kan overkomen”, vertelt psychiater en oprichter van het Depressiegala Bram Bakker. Volgens Bakker is het een enorm goede zet van Bouwman. „Het is iemand waar je het niet van verwacht. Het is een rolmodel, snelle gast, ziet er leuk uit, heeft een vlotte babbel en is succesvol. Niemand is hier immuun voor, dat is het hele verhaal.”

Maak het bespreekbaar

Blogger Eleanor Crick (25) heeft via haar website Loopdepressievrij.com het verhaal over haar depressie naar buiten gebracht. Jarenlang heeft ze terugkerende depressies gehad, sinds twee jaar is ze er vanaf. „Niet praten over je depressie komt gedeeltelijk door schaamte, maar juist door er wél over te praten geef je jouw depressie minder macht.”

Een depressie is vanaf de buitenkant niet te zien en dat maakt het zo lastig. „Mensen zeiden tegen mij: ‘Hoe kun jij nou depressief zijn?’. Ik was gezond, jong en had nog mijn hele leven voor me”, vertelt Crick. „Blijkbaar moet je in een rolstoel zitten of dik en lelijk zijn om het mensen in een keer te doen geloven. Maar voor een depressie is geen reden nodig, het kan iedereen overkomen.”

Door open over je depressie te praten, geef je anderen ook de kans om jou beter te begrijpen. „Dan is de last ook minder zwaar”, vertelt Crick. „Ondanks dat mijn directe omgeving er wel van wist, had ik toch een masker op en was ik niet helemaal mezelf. Toen ik erover ging vertellen op mijn blog, wat ik in eerste instantie heel eng vond, voelde dit echt als een opluchting.”

Eleanor Crick (25). Foto: Fleur Joesten

Taboe doorbreken

Niet alleen Bouwman, ook andere bekende Nederlanders kampen, of hebben gekampt, met depressies. Zo heeft Sophie Hilbrand haar burn-out via haar tv-programma Sophie in de kreukels bekendgemaakt (2017) en heeft The Voice-kids winnares Laura Kaam eind 2016 laten weten dat ze depressief was middels een Facebookbericht. Ook vlogger Bibi Breijman heeft begin dit jaar met een vlog laten weten dat het allemaal even niet meer gaat. Maar zal het taboe ondanks deze uitingen helemaal verdwijnen?

Er zijn altijd mensen die het niet begrijpen

Bakker ziet graag het taboe verdwijnen, maar of dat het ook daadwerkelijk doorbroken wordt, is natuurlijk de vraag. „De hele dag wordt er aan je massale overtuigingen geknaagd", vertelt hij. „Er zijn altijd mensen die het echt niet begrijpen. Die blijven geloven dat je een aansteller bent en vinden dat je geen discipline hebt. Maar erover praten is daarom juist een voorbeeld van kracht hebben en moed tonen. Erover praten heeft ontzettend veel effect. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Delen is helen. Bouwman heeft daarin echt een goed voorbeeld gegeven.”

