Ook katten kunnen (en willen) apporteren, blijkt uit nieuw onderzoek

Katten die apporteren? Huh? Ja, nou, dat kan dus wél. Apporteren wordt meestal geassocieerd met honden die enthousiast een bal of stok terugbrengen naar hun baasje, maar niets blijkt minder waar, concluderen onderzoekers in een nieuw onderzoek.

Ondanks de verschillen in gedrag tussen honden en katten, blijkt dat apporteren elementen bevat van zowel jachtinstinct als sociaal spel, en dit lijkt bij beide dieren een plezierige activiteit te zijn.

Katten

Over het algemeen staan honden meer bekend om hun vermogen om te apporteren. Maar katten blijken er ook wat van te kunnen. Het gaat zelfs om 40 procent van de katten die er plezier uit zouden halen. Het gaat hierbij vooral om Siamezen, Tonkanezen, Burmezen en Bengalen.

Wat katten terugbrengen varieert sterk: het kan gaan om speeltjes, propjes, papier, pennen, flessendoppen, of zelfs grotere objecten zoals schoenen. Dit toont aan dat katten net zo veelzijdig zijn in wat ze ‘vangen’ en naar hun baasje terugbrengen.

Spontaan

In tegenstelling tot honden, worden katten er over het algemeen niet speciaal in getraind om te apporteren. Waar honden vaak door hun baasjes worden aangeleerd om voorwerpen op te halen en terug te brengen, lijkt dit gedrag bij katten spontaan te ontstaan.

Katten beginnen meestal zelf met het spel. Ze nemen vaak het initiatief door een voorwerp naar hun mens te brengen, in plaats van te wachten totdat hun baasje iets weggooit om te halen. Dit autonome gedrag past goed bij het beeld van de zelfstandige kat die zelf bepaalt wanneer en hoe ze spelen.

Spinkussentjes

Hoewel katten al eeuwen niet weg te denken zijn uit de samenleving, worden er toch steeds meer nieuwe dingen over de dieren ontdekt. Wist je bijvoorbeeld dat katten en poezen zachte ‘spinkussentjes’ hebben? Deze kussentjes van bindweefsel worden in de stemplooien ingebed om ze dikker te maken, waardoor de dichtheid toeneemt en ze langzamer gaan trillen, aldus Metro UK over een onderzoek naar het spinnen van katten.

