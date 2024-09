Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe merk je dat je een niersteen hebt en wat doe je daartegen?

Mensen die ze hebben gehad, weten: nierstenen zijn geen pretje. Maar er zijn waarschijnlijk meer mensen die er nog nooit mee te maken hebben gehad. Dus: hoe merk je dat je een niersteen hebt en wat kun je doen tegen nierstenen?

Volgens het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) komen nierstenen in de westerse wereld steeds vaker voor. Het LUMC schat dat de stenen bij zo’n 1 procent van de Nederlandse bevolking voorkomen, andere medische bronnen schatten dat aantal op 5 tot 10 procent. Als er nierstenen in je familie voorkomen, heb jij er ook meer kans op. Mannen hebben twee keer meer kans op een niersteen dan vrouwen.

Wat is een niersteen?

Als je plast, plas je allerlei afvalstoffen uit. Soms gaat dit echter niet helemaal goed en kunnen die afvalstoffen zich ophopen, waardoor er in het nierbekken een niersteen ontstaat. Vaak zijn die zo klein dat je ze, zonder het te merken, kunt uitplassen. Maar andere keren is zo’n ophoping wat groter en blijft het vastzitten in de urinewegen. Thuisarts noemt dat een ‘niersteenaanval’, wat voor veel pijn kan zorgen.

Dit is wat je kunt merken van nierstenen:

Je voelt heftige pijn in je onderbuik, in golven. Als zo’n golf zich aandient, kun je niet stil blijven zitten of liggen;

Je bent misselijk of moet overgeven;

De pijn in je zij verplaatst zich naar je onderbuik;

Er kan bloed in je urine zitten.

Deze klachten zouden na een paar dagen voorbij moeten zijn. Dan komt het niersteentje in de blaas terecht en plas je ‘m uit. Als je koorts krijgt of pijn hebt tijdens het plassen, is het verstandig om de huisarts te bellen. Hetzelfde geldt als je pijnstillers neemt, maar die niet helpen.

Wat moet je doen als je een niersteen hebt?

Om een niersteen te voorkomen, doe je er goed aan voldoende water te drinken. Volgens Thuisarts is een speciaal dieet niet nodig, het LUMC adviseert wel om de inname van dierlijke eiwitten te beperken. Ook raadt die instantie aan niet te veel zout en oxalaat binnen te krijgen. Oxalaat komt veel voor in bijvoorbeeld spinazie, snijbiet, boerenkool en bietjes.

Als je nierstenen hebt, kun je door een theezeefje heen plassen of in een glas plassen en daarna de urine zeven. Je vangt dan de niersteen op, waarna je ‘m kunt laten onderzoeken. In overleg met je huisarts kun je pijnstillers nemen.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

