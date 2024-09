Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders die ruziën op z’n tijd? Dat kan volgens deze psycholoog een gunstig effect op kinderen hebben, dit is waarom

Kibbelden of discussieerden jouw ouders er vroeger regelmatig op los of hebben jij en je partner op z’n tijd een stevige ruzie? Zo’n fel meningsverschil kan een gunstig effect op kinderen hebben, stelt deze psycholoog. Hij legt uit waarom

Is jouw huishouden niet per se altijd rustig en harmonieus en hebben ze bij de buren nou ‘nóóit ruzie’? Dan is het volgens psycholoog Adam Grant niet zozeer zo dat de conflictvermijdende buren er per se beter aan doen. Nee, hij stelt dat een goede discussie op zijn tijd goed is voor de ontwikkeling van het kroost. Eerder schreef Metro ook over deze 7 meest voorkomende relatieproblemen bij ouders.

Psycholoog over discussies of ruzies thuis

Grant vertelt erover in de podcast What Now? en ook CNBC haalt zijn uitspraken en visie aan. Hij schreef namelijk eerder een essay over ruzies en discussies in het gezin, die in The New York Times verscheen. Kinderen worden met een ruzietje op zijn tijd volgens hem creatiever en mentaal veerkrachtiger. En mentale veerkrachtigheid en creativiteit bestempelt Grant als eigenschappen die op latere leeftijd tot succes kunnen leiden.

Om even te verduidelijken: met ruzie bedoelt Grant niet schreeuwen, vernederen en vechtpartijen. Hij doelt op gegronde, stevige discussies en meningsverschillen waarin beide partijen met elkaar het ‘debat’ aangaan. Discussies waarin naar elkaar geluisterd wordt en er, idealiter, uiteindelijk een gezonde compromis of overeenstemming wordt bereikt.

Kinderen leren van ouders

‘Productieve spanning’, noemt Grant het. Spanning die laat zien dat een ruzie of discussie niet tot blijvende conflicten leidt en aantoont dat je problemen op creatieve manieren kunt oplossen.

Grant legt uit dat dit soort discussies laten zien dat verschillende visies en meningen bestaan en je niet mee hoeft te gaan in wat een ander zegt. „In het geval van discussiërende ouders zijn er twee verschillende autoriteitsfiguren en ze zijn het niet met elkaar eens.” Hoewel niet alle kinderen hetzelfde zijn en sommige kinderen dit soort ruzies wellicht moeilijk vinden, kunnen anderen ook meer moed krijgen en leren om voor zichzelf op te komen. Omdat er niet slechts één juist antwoord is.

Veerkrachtigheid en creativiteit

Ook uit meerdere onderzoeken blijkt dat constructieve meningsverschillen van ouders bijdragen aan de creativiteit van kinderen. Voor een zo’n onderzoek werd een groep dertigers gevraagd om een fantasierijk verhaal te schrijven. De meest creatieve inzendingen kwamen van mensen die in hun jeugd waren blootgesteld aan ouders die ruzieden. Weer een ander onderzoek toonde aan dat de meest innovatieve architecten en wetenschappers binnen hun families enige wrijving ondervonden.

‘De goede vrede bewaren’ of conflicten vermijden is dus niet zozeer de meest pedagogische manier. Daarvan valt namelijk weinig te leren of af te leren, stelt Grant. „Onenigheid is het tegengif tegen groepsdenken… er is geen beter moment dan in de kindertijd om te leren hoe je dat kunt uiten – en het kunt accepteren.”

‘Goede discussie is geen oorlog’

En als je vreest dat discussie en ruzies het gevoel van veiligheid bij kinderen negatief beïnvloedt, dat is kennelijk ook niet nodig. Weer ander onderzoek toont namelijk aan dat kinderen van 5 tot 7 jaar zich emotioneel veiliger voelden als ze ouders hadden die constructief ruzie maakten. Drie jaar later werd deze groep opnieuw ondervraagd en bleken ze meer empathie en vriendelijkheid te tonen op school.

„Een goede discussie is geen oorlog. Het is meer een dans die nog niet is gechoreografeerd. Als je jouw bewegingen aan die van jouw partner kunt aanpassen, en jouw partner hetzelfde kan, dan is de kans groter dat je in het ritme terechtkomt”, aldus de psycholoog.

