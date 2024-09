Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Elke dag even in de zon doet meer voor je dan alleen een goed humeur

Nu het nog niet pikdonker is vroeg in de ochtend, kan het nog even: genieten van wat zonnestralen voor je werk. Ja, het is misschien verleidelijk om je nog een keer om te draaien en daarna te moeten haasten voor je werk, maar experts zeggen dat even in de zon zijn, een essentieel onderdeel van je ochtendroutine zou moeten zijn.

Het gaat verder dan een goed humeur. De ochtendzon helpt je de avond erna beter te slapen en energieker aan je dag beginnen.

De zon als tijdgever

Volgens hoogleraar Elizabeth Shirtcliff van de Universiteit van Oregon, fungeert de zon als een natuurlijke ‘tijdgever’. „Omgevingssignalen zoals de zon helpen ons lichaam af te stemmen op onze dagelijkse ritmes”, legt Shirtcliff uit aan HuffPost. Dit beïnvloedt onder andere het cortisol (het hormoon dat je helpt wakker te worden en energiek aan je dag te beginnen, red.) in je lichaam.

„De grootste stressfactor voor je lichaam is eigenlijk wakker worden.” Zonder deze cortisolpiek kan je je de hele dag slaperig en futloos voelen. Een flinke dosis ochtendzon helpt dit natuurlijke ritme te ondersteunen.

Waarom zon cruciaal is voor je ritme

Zon in de ochtend helpt je biologische klok te reguleren. Dit ritme zorgt ervoor dat je overdag wakker blijft en ‘s nachts goed kunt slapen. Dr. Sujay Kansagra, slaapexpert en neuroloog, benadrukt dat het ochtendlicht cruciaal is om ons lichaam op een 24-uurs cyclus te houden.

„Zonder lichtsignalen zou onze interne klok eigenlijk iets langer duren, zo rond de 24,2 uur. Zonlicht reset ons ritme elke ochtend, zodat we niet langzaam uit de pas gaan lopen.” Vooral voor mensen met vroege verplichtingen, zoals werk of school, is die vroege blootstelling aan licht essentieel om op schema te blijven.

Binnen of buiten, zonlicht maakt een verschil

Het is geen verrassing dat zonlicht buiten het beste werkt, maar zelfs licht dat door je ramen komt kan helpen. „Zonlicht hoeft niet per se buiten te zijn om effect te hebben op je ritme”, aldus Kansagra. „Het gaat vooral om de helderheid.” Voor ochtendmensen die graag sporten, is dit goed nieuws.

Hoeveel zonlicht je precies nodig hebt, is afhankelijk van de situatie, maar 15 tot 30 minuten buiten kan al genoeg zijn om een verschil te maken. Krijg je licht van de zon door de ramen, dan heb je misschien iets langer nodig.

Belangrijk voor nachtbrakers en winterdips

Nachtbrakers en mensen met een seizoensgebonden depressie kunnen extra baat hebben bij wat ochtendzon. Kansagra legt uit dat ochtendzon nachtbrakers kan helpen hun slaapritme te verbeteren en zich alerter te voelen in de ochtend. En voor mensen die last hebben van een winterdip, biedt ochtendzon verlichting door het gebrek aan natuurlijk licht in de donkere maanden te compenseren.

Maak het een gewoonte

Hoewel je na één ochtend zonlicht misschien nog geen enorme veranderingen merkt, kan het op de lange termijn een positieve impact hebben op je slaap- en energieniveau.

Dus de volgende keer dat je je gordijnen open doet of een korte wandeling maakt, onthoud dat die paar minuten ochtendzon een groot verschil kunnen maken in hoe je dag verloopt.

