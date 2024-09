Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom is het beter om spinnen niet te verjagen uit je huis

Het is weer september, oftewel: spinnenmaand. Menig mens gruwelt van de kleine (of grote) beestjes als ze, ze vinden in huis. Maar dat hoeft helemaal niet. Integendeel: het is beter om spinnen in je huis te laten zitten, dan ze te verjagen.

Spinnen helpen je huis schoon te houden van insecten die wél schadelijk kunnen zijn, zo weet spinnenexpert Koen Van Keer. „Spinnen houden zichzelf in balans en jagen op muggen en vliegen.”

Spinnenmaand

Elke septembermaand duiken de spinnen weer op in huis. Maar dat betekent niet dat er ineens meer zijn, legt Van Keer uit. „In de herfst worden de mannetjes van bepaalde spinnensoorten gewoon wat actiever omdat ze op zoek gaan naar een vrouwtje. Zo belanden ze soms in je bad of gootsteen.”

Volgens de expert kun je in huis zo’n twintig verschillende spinnensoorten tegenkomen. Van de grote huisspin tot trilspinnen en zelfs kogelspinnen – verwanten van de beruchte zwarte weduwe, maar dan veel minder giftig. „Veel van deze spinnen zien we nooit, want ze komen ‘s nachts tevoorschijn. Terwijl jij aan het ontbijten bent, zitten zij al lang weer verstopt.”

Angst voor spinnen? Hoeft niet

Van Keer begrijpt dat mensen vaak bang zijn voor spinnen. „Arachnofobie, oftewel angst voor spinnen, komt overal ter wereld voor. Het klopt dat de meeste spinnen giftig zijn, maar dat gif is bedoeld voor hun prooien, niet voor ons. Spinnen bijten mensen zelden, en het gif van de soorten in onze omgeving is veel te zwak om ons echt kwaad te doen.”

Het idee om spinnen te doden alleen omdat je bang voor ze bent, vindt Van Keer niet oké. „Het is ethisch discutabel om een dier te doden puur uit angst. Als je een spin ziet, kun je die ook gewoon vangen en buitenzetten. Maar eigenlijk is het beter om ze gewoon te laten zitten. Ze helpen je namelijk door vervelende insecten te vangen. Bovendien hoef je geen plaag te verwachten, want als er niet genoeg voedsel is, lossen de spinnen dat zelf op. Ze sterven van de honger of eten elkaar op.”

