Oud-agent die bij moordaanslag op JFK was spreekt in onthullend interview officiële lezing tegen

Wie zat er achter de aanslag op John F. Kennedy? 60 jaar na de moord op de Amerikaanse president houdt die vraag mensen nog altijd bezig. Was het daadwerkelijk Lee Harvey Oswald, zoals altijd is beweerd? Nu een oud-agent, die er destijds bij was, in een onthullend interview met The New York Times een deel van de officiële lezing tegenspreekt, laaien de speculaties over JFK ook weer op.

Paul Landis (88) was een van de geheim agenten die in 1963 op enkele meters van John F. Kennedy stond toen hij werd neergeschoten. De toonaangevende Amerikaanse krant The New York Times sprak met hem over wat er 60 jaar geleden gebeurde. Voor het eerst in zijn leven doet hij zijn verhaal. En in ten minste één belangrijk opzicht verschilt zijn verhaal van de officiële versie.

❓ De moord op John F. Kennedy 22 november 1963, Dallas. De Democratische president John F. Kennedy wordt neergeschoten wanneer hij in een open limousine door de stad rijdt. Niet veel later zou er een hoofdverdachte worden aangehouden, maar deze Lee Harvey Oswald wordt kort na zijn aanhouding zelf het slachtoffer van een moordaanslag. Zat er meer achter de moord op de president? Handelde Lee Harvey Oswald alleen? Was de maffia erbij betrokken? Wat was de rol van de inlichtingendiensten? De moord op Kennedy is altijd onderwerp voor speculaties en complottheorieën gebleven. Nog altijd zijn een hoop vragen onbeantwoord. Dat blijkt ook wel als in 2017 Donald Trump bij zijn aanstelling als president nog een poging doet om vragen beantwoord te krijgen. Duizenden JFK-files worden vrijgegeven, maar het leidt tot een teleurstelling. Geïnteresseerden lezen in de documenten vooral terug wat ze al wisten.

Oud-agent stond op enkele meters van in 1963 beschoten president John F. Kennedy

Terug naar Paul Landis, die bij de aanslag op de 35ste president van Amerika, 60 jaar geleden, aanwezig is. Als agent van de geheime dienst staat hij op een van de stoetwagens die de limo van John F. Kennedy volgt. Dan wordt de president beschoten. Drie kogels vliegen om de oren van de agent en hij ziet de president in elkaar zakken. De gebeurtenis zal hem tot lang daarna vaak uit zijn slaap houden.

Tientallen jaren lang probeert hij niet te veel aan de moord te denken, wat een van de grootste mysteries en tragedies uit de Amerikaanse geschiedenis zou worden. Dat is dan ook de reden dat hij niet eerder met zijn verhaal naar buiten kwam.

Tot hij er uiteindelijk, nadat de nachtmerries eindelijk voorbij zijn, weer over kan nadenken. Hij beseft dat wat hij erover las niet helemaal klopte. Althans, het officiële verhaal strookt niet helemaal zoals hij de gebeurtenissen zelf herinnert, schrijft The New York Times.

❓ Onderzoek naar moord op 'JFK' Wie de officiële lezing erop naslaat, ziet één naam veelvuldig terugkomen: Lee Harvey Oswald. Hij wordt snel aangehouden als hoofdverdachte van de moordaanslag. Maar er heeft nooit een strafrechtelijke vervolging kunnen plaatsvinden om zijn schuld te bewijzen, want twee dagen na de gebeurtenissen in Dallas wordt de verdachte op het politiebureau zelf vermoord. De commissie-Warren, opgericht door president Lyndon B. Johnson, doet daarna onderzoek naar de moord op ‘JFK’. Belangrijk detail is dat niet alleen John F. Kennedy wordt geraakt door kogels, maar ook de Texaanse gouverneur John B. Connally, die meerijdt in de presidentiële stoet. Dat hij wordt geraakt is opmerkelijk, want vanuit waar Oswald schoot, moest de kogel een lange route afleggen om hem te bereiken.

De ‘magische kogel’ die na JFK nog een slachtoffer maakte

Eén jaar later, in 1964, verschijnt het resultaat van het onderzoek naar de moord. Het levert een enorm rapport op, met één belangrijke conclusie: Lee Harvey Oswald handelde alleen en was de moordenaar van John F. Kennedy. En gouverneur Connally? Die werd geraakt doordat één van de drie afgevuurde kogel een zigzag maakte. Via de nek van JFK zou de kogel de Texaanse gouverneur in zijn torso raken.

Volgens de theorie zou de kogel vanuit Oswalds geweer zijn afgevuurd, meerdere lichaamswonden hebben veroorzaakt en verschillende ongewone bochten en wendingen hebben gemaakt voordat hij werd gevonden op de brancard waarmee Connally naar het ziekenhuis was gebracht.

Deze ‘magische kogel’ wordt beschouwd als het kogelprojectiel dat de verwondingen bij zowel Kennedy als gouverneur John Connally veroorzaakte. Ondanks de ongebruikelijke route die de kogel moest afleggen en de vele hits die de kogel zou maken, zou die vrijwel onbeschadigd blijven. Dat is opmerkelijk, gezien de schade die het projectiel aanricht. Dit deel van de officiële lezing wordt dan ook omgedoopt tot ‘magic bullet theory’ door critici.

De conclusie van commissie-Warren is daarna altijd een onderwerp gebleven van discussies en controverse. Ook het feit dat Oswald enkele dagen na de gebeurtenissen zelf wordt neergeschoten doet mensen twijfelen. Wist deze man niet meer dan naar buiten mocht komen?

Herinneringen van oud-agent zijn anders dan officiële lezing JFK-moord

Dan terug naar oud-agent Paul Landis, die deze twijfels extra kracht bijzet nu hij in gesprek met The New York Times de gebeurtenissen anders herinnert dan wat de officiële lezing zegt. Die magische kogel, die was misschien helemaal niet zo magisch, zo blijkt uit zijn eigen memoires. Want hij zegt dat hij de bewuste kogel waarmee Kennedy werd geraakt, op de achterbank van zijn auto vond. Diezelfde kogel heeft de gouverneur nooit kunnen raken, want de kogel is nooit verder gekomen dan Kennedy, zegt hij.

Dat zou betekenen dat er een andere kogel was waarmee gouverneur Connally mee verwond werd en die gevonden werd op zijn brancard. En precies dat verhaal doet de officiële lezing wankelen, omdat daarin werd beweerd dat die ene kogel waarmee de gouverneur mee werd verwond daarvoor Kennedy had geraakt.

Vuurde Oswald dan nog een andere kogel af die Connally kon raken? Waarschijnlijk niet, want hij had nooit zo snel zijn geweer kunnen herladen voor een extra schot. Dat zou mogelijk kunnen betekenen dat er een andere, tweede schutter moet zijn geweest, als de herinneringen van de oud-agent kloppen.

