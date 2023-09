Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fles ketchup bijna leeg? Door deze truc haal je er echt álles uit

Je kent het wel, wil je een beetje ketchup aan je maaltijd toevoegen, is de fles bijna leeg. Krijg dan nog maar die laatste restjes saus die vastgeplakt zitten aan de rand van de fles op je bord. Dat is bijna geen doen.

Blijven knijpen of met de dop op de tafel slaan om de laatste restjes van de saus eruit te krijgen, is wat je de meeste mensen in die situatie ziet proberen. Een frustrerend proces met vaak maar weinig resultaat. En dus belandt de fles ketchup met nog de nodige resten saus in de prullenbak.

Zonde, natuurlijk. En ook onnodig. Want er is een alternatieve methode die ervoor zorgt dat je wél alles uit de fles krijgt. Op TikTok laten meerdere mensen deze handige truc zien. Dat medium is wel vaker een goede plek om achter lifehacks te komen. Met deze andere truc zou je bijvoorbeeld direct moeten zien of een broek je past.

Dit is hoe de truc met de fles ketchup werkt

Terug naar de ketchup-truc, die TikTokker Casey Rieger vorige week deelde. Zij plaatste een video (inmiddels ruim 20 miljoen keer bekeken!) waarin ze de truc demonstreerde met een ketchupfles van Heinz. „De meeste mensen slaan met hun hand op de dop als ze de laatste restjes willen”, begint ze.

„Maar als je echt alles uit de fles wil…”, gaat de TikTokker verder. Daarna zet ze een stap naar achteren en maakt ze, al zwaaiend met de fles in haar hand, als een soort propeller meerdere grote cirkelvormige bewegingen.

„Hoe cool is dat?!”, zegt ze, wanneer ze na een paar seconden klaar is. Ze wijst naar de ketchupfles, en voilà: alle saus is door de kracht van haar zwiepende bewegingen naar de opening van de fles geduwd.

Dit is hoe je voorkomt dat de dop het begeeft en saus op je muren en plafond belandt

Niet al haar volgers zijn overtuigd. Sommige kijkers zijn bezorgd over de betrouwbaarheid van de flessendop. „Ik ga het proberen en laat je weten hoeveel ketchup er op mijn muren terecht is gekomen, omdat de dop het begeeft”, is een van de topcomments.

Maar een andere kijker heeft daar wel een oplossing voor: pak met je hand de hals van de fles vast en leg een vinger op de dop ter ondersteuning terwijl je de propellerbewegingen maakt.

Een andere TikTokker wil de hack eerst zelf proberen voordat hij overtuigd is. „Maar mocht dit werken, dan is het life changing“, zegt hij voor de camera, voordat hij de truc probeert. Daarna gaat hij aan de slag. En het resultaat? Dat valt hem absoluut niet tegen. „I. Am. Shocked!”, zegt hij verbaasd.

‘Ketchup-truc’ ook handig voor andere producten in flessen

Sommige kijkers zeggen dat de truc ook voor andere sausjes en vloeibare producten gebruikt kan worden. „Nu ga ik dit doen met mijn shampoo en conditioner”, schrijft iemand in de comments. „Bedankt.”

