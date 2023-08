Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wereldberoemde meme-hond Cheems overleden: ‘Zorgde voor zoveel vreugde’

Zijn naam weet je waarschijnlijk niet, maar de kans is groot dat je hem wel voorbij heb zien komen op social media: meme-hond Cheems. De hond was een wereldwijde internetsensatie en diende als inspiratie voor honderden memes. Vrijdag overleed het dier tijdens een operatie.

De hond, die eigenlijk Balltze heet, werd wereldberoemd nadat er online memes (plaatjes met grappige teksten eronder, red.) van het dier werden verspreid. De Shiba Inu was zo geliefd dat het dier zelfs een eigen Instagram-account met honderdduizenden volgers heeft. Ook heeft Cheems een eigen website, waar fans speciale merchandise kunnen kopen.

Cheems had kanker

Cheems had al enige tijd kanker en was hiervoor in behandeling, maar afgelopen vrijdag ging het mis. „Hij viel in slaap op vrijdagochtend tijdens zijn laatste operatie”, schrijft zijn baasje op Instagram. „Het plan was om hierna te starten met chemotherapie of om een andere behandeling voor hem te regelen, maar nu is het te laat.” De hond is twaalf jaar oud geworden.



Goodbye, Cheems! 🕊️ Cheems, the beloved Shiba Inu known for its iconic doge memes, has sadly passed away after a courageous battle with cancer. pic.twitter.com/tILfm2go5v — Benzinga India 🇮🇳 (@BenzingaIndia) August 20, 2023

Het baasje roept de fans van Cheems op om niet verdrietig te zijn. „Denk alsjeblieft aan alle vreugde die Balltze de wereld heeft gebracht. Een Shiba Inu met een rond lachend gezicht verbond jou en mij en hielp veel mensen door de pandemie heen.”

Ook na zijn dood zorgen voor blijdschap

Verder hoopt zijn baasje dat Cheems ook na zijn dood het onderwerp van online memes zal blijven. „Ik hoop dat hij zal blijven zorgen voor blijdschap in de online wereld, dat is mijn enige verzoek.”

Shiba Inu-honden worden vaker gebruikt voor memes. Zo had Cheems een concurrent, Kabosu, die eveneens vaak wordt gebruikt in memes. Maar ook met Kabosu gaat het niet goed. De hond is zeventien jaar oud kan niet meer goed zelfstandig lopen. Ook heeft het dier leverproblemen en leukemie, zo liet haar baasje vorig jaar weten.



