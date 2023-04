Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kleurige koninklijke familie op Koningsdag valt in de smaak: ‘Zelfs mijn echtgenoot vindt Amalia mooi’

De koninklijke familie is bijzonder kleurig naar de viering van Koningsdag in Rotterdam afgereisd. Onder meer knalgroen en felroze – of is het paars? – springen in het oog van mensen langs de route en tv-kijkend Nederland. Over het algemeen valt de kleding goed in de smaak, heel goed zelfs.

In heel Nederland wordt Koningsdag gevierd (al zou bijna niemand graag koning of koningin willen zijn). Rotterdam is dus de stad die de koninklijke familie bezoekt, maar ook in Amsterdam is iets te zien. Daar prijkt kroonprinses Amalia als statement op de gevel van café De Blaffende Vis in de Jordaan.

Wat draagt de koninklijke familie op Koningsdag?

De koninklijke familie is op Koningsdag dus kleurrijk gekleed. Josine Droogendijk, van het blog Modekoningin Máxima, zegt dat koningin Máxima een felgroene asymmetrische rok met sierlijke striksluiting van modehuis Natan draagt. De koningin draagt vaker Natan-kleding. Ook de top die Máxima draagt is van het merk. Over de top en rok draagt Máxima een witte mantel. Groen en wit zijn de kleuren van Rotterdam. De hoed van Máxima is volgens Droogendijk van Fabienne Delvigne en droeg zij eerder in 2017.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het Koninklijk gezin is onderweg naar Rotterdam! Zij beginnen daar hun wandeling in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Op hun route zien zij Rotterdam in al haar veelzijdigheid: verschillende culturen, kunst, architectuur, geschiedenis en toekomst. https://t.co/1ADUsme4lG pic.twitter.com/pgFUUDCTYW — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 27, 2023

Prinses Ariane draagt een broekpak van Max & Co, aldus Droogendijk. Amalia draagt een felroze pak. Ze heeft een groene tas bij zich van het merk Jacquemus. Droogendijk vindt het leuk dat de Oranjes opnieuw onderling accessoires hebben geruild. „Máxima heeft een tasje bij zich dat Ariane vorige week droeg. Het tasje van Ariane zagen we eerder bij Máxima.”

Máxima dapper op Koningsdag

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam leek in zijn welkomstwoord aan de kleurrijke kleding te refereren: „De stad waar de kleuren vanaf spatten vandaag”. Dat Máxima een schoen met open teen draagt, noemt Droogendijk „dapper”, gezien de temperatuur vandaag.

Op sociale media reageren op de Koningsdag ook veel mensen op de kleurige koninklijke familie. Zo ‘juicht’ Peter: „Geweldig kleurrijk gezin, stralende ouders, prachtige dochters. Mooie kleuren en outfits.” Ene Metje valt bijna van haar stoel: „Zelfs mijn echtgenoot, koningshuisscepticus 2.0, die het normaliter niet eens opvalt als ik een vuilniszak zou aantrekken, zei: ‘Wat ziet Amalia er mooi uit: dat pak staat haar goed’.”

Complimenten voor Amalia

Amalia krijgt sowieso veel complimenten, bijvoorbeeld van Jeannet: „Ik hou van deze vrouwelijke mode. En vind het broekpak van Amalia geweldig!!” En niet alleen over haar kleding. Zo twittert Gerard: „Wat ik ook van Amalia vind, niet leuk etc, dat boeit niet. Ik ben republikein, dat kleurt de mening ook, maar iedereen mag er zijn. Maar als jij ondanks alle serieuze bedreigingen zo open over straat durft heb je geen enkel benul óf ontzettend grote ballen. Ik denk dat laatste.”

Mike grapt nog even over de komst van de koninklijke familie op Koningsdag naar Rotterdam. Koning Willem-Alexander gaf onlangs in een podcast aan Edwin Evers toe dat hij fan van Ajax is. Mike stelt nu: „Dacht dat er geen uitsupporters naar Rotterdam mochten? 😅”