Op vliegvakantie? Schiphol verwacht toch weer problemen door personeelstekorten

Terwijl de passagiersaantallen op Schiphol met de maand toenemen, groeien ook de zorgen voor de komende periode. Schiphol-topman Ruud Sondag voorziet dat er door personeelstekorten opnieuw problemen ontstaan op de luchthaven, zegt hij tegen persbureau ANP. Vooral op piekdagen, zoals in de meivakantie, ziet hij het fout gaan.

De topman wil de arbeidsvoorwaarden voor bagageafhandelaars, de mensen die ervoor zorgen dat jouw koffer van a naar b komt, graag verbeteren. Maar hij staat daar enigszins machteloos in. Want de luchthaven kan nog zoveel willen, maar heeft niet het laatste woord over de verbetering van de voorwaarden voor dit personeel.

Hierom dreigen personeelstekorten en bijbehorende problemen op Schiphol

Afhandelbedrijven regelen in opdracht van luchtvaartmaatschappijen werknemers op de grond. Het gaat om de steward bij de incheckbalie tot de bagagelader bij het vliegtuig. Die mensen zijn niet in dienst bij de luchthaven.

De samenwerking tussen luchtvaartmaatschappij en afhandelbedrijf is op basis van een vaak langlopend contract. Als de lonen voortijdig verhoogd worden, komt dit in principe voor rekening van de afhandelbedrijven. Zij kunnen de extra kosten niet doorberekenen aan de maatschappijen.

Alhoewel daarover nu gesprekken worden gevoerd, staan de partijen vooralsnog lijnrecht tegenover elkaar wat betreft betere beloningen voor het personeel. En dus dreigen er – opnieuw – personeelstekorten en bijbehorende problemen op Schiphol. De luchthaven zit met de handen in het haar.

‘We dragen de verantwoording, maar hebben niet de controle erover’

Schiphol wil graag dat de lonen van dit personeel op de luchthaven omhoog gaan, maar is volledig afhankelijk van de afspraken die de luchtvaartmaatschappijen met de afhandelbedrijven maken. „De huidige beloningen passen niet bij een luchthaven”, zegt Schiphol-topman Sondag. Maar veel meer dan blijvend het gesprek hierover voeren met de maatschappijen en afhandelbedrijven zegt hij niet te kunnen doen.

Schiphol heeft zelfs een lening aangeboden om de loonstijging te kunnen bekostigen. „Maar dat werd niet met groot enthousiasme ontvangen. Er is een patstelling. Wij dragen wel de verantwoording, maar hebben hier niet de controle over. Dat maakt het moeilijker om in te grijpen”, klaagt de interim-topman.

Op piekdagen toch weer ‘beperkingen’ nodig

Ondertussen ziet topman Sondag, die eind vorig jaar het stokje overnam van Dick Benschop, het fout gaan. Door een tekort aan bagagepersoneel dreigen er tot en met de meivakantie op een aantal piekdagen alsnog kleine beperkingen nodig te zijn. Om welke beperkingen het precies gaat, is niet duidelijk.

Maar de problemen die een tekort aan bagageafhandelaars met zich meebrengt, laten zich wel raden. Dan zijn er te weinig mensen om alle koffers van alle vluchten te verwerken. Kort na de aanstelling deed Sondag tegen Het Parool nog de toezegging dat er in ieder geval geen ellenlange rijen meer zullen staan in de mei- en zomervakantie.

Vorig jaar stonden die er wel. Toen ging het vooral mis bij de security. Er waren te weinig beveiligers om de stroom passagiers te verwerken, wat voor lange rijen zorgde. Daardoor stonden passagiers op drukke dagen lang in de rij voor de beveiliging. Er werden vluchten geschrapt, er ontstonden opstootjes en sommige passagiers misten hun vlucht.