1 op de 5 heeft moeite met poepen: arts geeft poeptips bij HLF8

Poepen, iedereen doet het weleens, maar er hangt een walm (van schaamte) overeen. Dat merkte Hélène Hendriks gisteravond ook toen ze het onderwerp aansneed in haar talkshow HLF8. Terwijl maag-, darm- en leverarts Suzanne Jeurnink van het Diakonessenhuis was uitgenodigd om poeptips te geven, was het een lacherige bedoening aan tafel.

1 op de 5 mensen heeft moeite met zijn ontlasting. En dus reden om het erover te hebben in de talkshow, dacht de redactie. „Jörgen, als jij hebt gepoept, hè. Kijk jij dan even achterom hoe het eruitziet? En hoe die erbij ligt?”, begint presentatrice Hendriks het onderwerp. „Altijd. Ik wil wel weten wat eruit komt”, antwoordt Jörgen Raymann op een licht cynische manier.

De toon is gezet: het gaat de komende minuten over poep. „Dat zegt namelijk heel veel over je gezondheid”, verklaart Hélène Hendriks, terwijl aan de talkshowtafel het gegrinnik te horen is. „We doen er heel lacherig om, maar als je problemen hebt met je ontlasting, kun je naar het poepcentrum. Daar werken specialisten die je kunnen helpen.”

Obstipatie, diarree, constante aandrang om te moeten poepen

Een van die specialisten is Suzanne Jeurnink. „Ik wist al: we gaan hier om lachen. Het is toch iets ongemakkelijks”, verontschuldigt Hendriks zich tegen de specialist. „Maar 1 op de 5 mensen heeft er dus problemen mee. Wat zijn die problemen?”, wil ze van de arts weten.

Die kunnen heel erg verschillen, zegt ze. „Obstipatie, diarree, een constante aandrang hebben om te poepen, mensen die maar aan huis gekluisterd zijn, omdat ze niet weg willen van dat toilet. Ja, dat is heel schrijnend.” Volgens arts Jeurnink zijn mensen vaak huiverig om het over hun problemen te hebben, ook tegen haar als arts. „Maar in mijn spreekkamer hoef je je niet te schamen.”

Overigens heeft bijna de helft van de Nederlanders last van ‘poepangst’. Daar schreef Metro eind vorig jaar al over.

Arts geeft poeptips

Jeurnink geeft ook poeptips. Zo vertelt ze dat het goed is om altijd even achterom te kijken nadat je hebt gepoept. „Zeker als je last hebt, buikpijn, of problemen met je ontlasting. Gewoon om te kijken hoe het eruitziet. Dat geeft heel veel informatie.” Dan verschijnt er een kaart met allerlei soorten ontlasting.

Vaste tafelgast Jack van Gelder zegt dat hij alle types weleens voorbij ziet komen in zijn wc-pot. „Dat ligt er echt maar aan wat ik gegeten heb.” Jörgen Raymann is het daarmee eens. Volgens hem komen alle types wel voor.

Maar waar wordt de darmarts het blijste van? „Ik begreep dat de ‘glimmende sigaar’ de ideale ontlasting is”, zegt Hélène Hendriks, doelend op type 4. De arts knikt instemmend. „Type 3 en 4 is toch wat we achten als normaal”, zegt ze. De tafelgasten barsten in lachen uit.

De Franse zithouding

Ook de houding tijdens het poepen kan helpen, zegt Jeurnink. „Met je voeten het liefste op een krukje. Een beetje de Franse zithouding. Op een verhoging”, tipt ze. Dan glijdt het er makkelijker uit.

Ook op lange wc-sessies heeft ze nog wat te zeggen. „Ga niet te lang met je mobiel op de wc zitten. Ga kort naar het toilet als je aandrang hebt en ga er ook vlot weer af.” Dat wordt aanpassingen doen voor Jack van Gelder. Die verklaart dat hij vaak lang op het toilet zit.

