Buren Cees (76) en Leo (86) verloren vorig jaar allebei hun vrouw, nu zijn ze opeens miljonair

Buren Cees (76) en Leo (86) uit Heemskerk verloren beiden vorig jaar hun echtgenotes. 2022 werd daardoor voor beide mannen een heel zwaar en duur jaar. Maar gisteravond veranderde het leven van de twee compleet toen Quinty Trustfull plots op de stoep stond: Cees en Leo hadden namelijk allebei de PostcodeKanjer gewonnen en waren opeens miljonair.

Cees won maar liefst 2.804.761 euro, Leo 2.604.421 euro.

Twee treurende buurmannen ineens miljonair

Beide mannen waren sprakeloos toen ze de envelop met de cheque openden. „Toen ik het bedrag hoorde had ik het gevoel alsof ik door mijn hoeven zakte”, vertelt Cees aan Hart van Nederland. „Ik heb een kolere jaar gehad met een hoop zorgen. Deze prijs kwam daardoor dubbel zo hard binnen.”

Want 2022 was inderdaad geen makkelijk jaar voor de 76-jarige. Hij verloor zijn vrouw en om haar uitvaart te kunnen betalen, moest hij zijn cameracollectie verkopen. Aan RTL Boulevard vertelt Cees meer over het rumoerige jaar dat hij en zijn buurman hebben gehad: „Weet je wat het is, je zit alle twee in een leeg huis en voor alle twee viel alles weg. Mijn hond ging ook dood, drie weken geleden. Ik had ongelooflijk veel kosten, want we waren slecht verzekerd. De hond moest een spuitje krijgen en dat kost ook een berg geld. Dan heb je een hoop verdriet. En je kan het bij niemand kwijt eigenlijk. Je hebt natuurlijk wel kinderen die voor je klaar staan.”

Cees hoopt daarom ook een mooi bedrag van het geld over te houden voor zijn kinderen. Ook wil hij graag een nieuwe camera kopen. „Ik heb altijd heel veel gefotografeerd.”

‘Dat geld maak ik in mijn leven niet meer op’

Leo en Cees vonden vorig jaar veel steun bij elkaar. Want ook Leo verloor zijn vrouw, pas vier maanden geleden. „Die 2,6 miljoen maak ik in mijn leven niet meer op. Wat een geld zeg”, verzucht Cees verbaasd na de onthulling van de cheque die hem tot miljonair heeft gemaakt. „Ik had zo graag naar mijn zwager gewild in Australië, die heeft er vijftig jaar gewoond. Maar die is ook overleden, dus dat gaat helaas niet meer door. Dat had ik zo leuk gevonden, maar het is wat het is.”

Maar Leo heeft nog meer dromen: bijvoorbeeld een ballonvaart. „Of een cruise. En ik heb in Iran gewerkt.” Leo , ik zou graag terug willen naar die maatschappij om de plek van mijn werk van toen terug te zien. Ik heb nog wel voldoende dingen om geld op te maken.”

Nieuwe miljonairs in Heemskerk

Gisteravond maakten Caroline Tensen en Quinty Trustfull in RTL Boulevard bekend dat de PostcodeKanjer van 58,9 miljoen euro is gevallen in de Kerklaan in Heemskerk. De helft van dit bedrag gaat naar de winnende postcode 1961 GB, de andere helft naar de wijkcode 1961.

Vorig jaar was de PostcodeKanjer van 56,7 miljoen euro gevallen in het Limburgse Reuver.