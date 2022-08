Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim 8000 dollar ingezameld voor 11-jarig jongetje dat limonade verkocht en werd opgelicht

Al zijn zakgeld had hij in zijn limonadestandje gestoken, maar dankzij een gehaaide oplichter raakte de 11-jarige Jeremy uit het Amerikaanse Everett, Washington het allemaal kwijt. Zijn buurvrouw liet het er niet bij zitten en begon een inzamelingsactie. Tot nu toe wist ze ruim 8000 dollar in te zamelen voor de kleine ondernemer.

Amy Steenfott, de buurvrouw van Jeremy, startte een inzamelingsactie nadat ze hoorde dat haar buurjongetje opgelicht was. Ze beschrijft hem als een hardwerkend jongetje die niet alleen limonade verkoopt om wat extra bij te verdienen, maar ook het gras van de buren maait, suikerspinnen verkoopt en in de wintermaanden meehelpt met het sneeuwvrij maken van de weg. „Hij droomt ervan om in de toekomst zijn eigen frisdrankautomatenbedrijf te hebben.”

Briefje van 100 dollar

Maar Jeremy werd onlangs ruw uit zijn droom geholpen door één van zijn klanten die per se met een briefje van 100 dollar wilde betalen. Jeremy moest al zijn geld bij elkaar schrapen om 85 dollar aan wisselgeld te kunnen betalen, maar toen hij later iets wilde kopen van het 100-dollarbiljet kwam hij erachter dat het briefgeld nep was.

Na melding gemaakt te hebben bij de lokale politie, deelden agenten het opsporingsbericht op social media. „We proberen elke zaak op te lossen, maar dit raakte een snaar bij onze rechercheurs. We doen er alles om gerechtigheid voor Jeremy te krijgen en deze oplichter te vangen.”

Inzamelingsactie levert 8000 dollar op

Het bericht maakte veel los op Facebook en de buurvrouw van Jeremy besloot daarom een online inzamelingsactie te starten. „Om zijn verloren zakgeld te compenseren en om zijn onderneming wat uit te kunnen breiden”. Steenfott hoopte in eerste instantie 250 dollar op te halen, maar na twee dagen staat de teller al op ruim 8000 dollar.

Via een bericht op de inzamelingswebsite bedankt Steenfott alle 374 donateurs. „Geweldig, ik ben sprakeloos. Bedankt! Het nieuws kan alleen nog maar beter worden als we de dader vinden.”