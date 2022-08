Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren geschrokken van hakenkruisvlag: ‘Hebben hier niets mee te maken’

Inwoners van Stroe zijn erg geschrokken van de hakenkruisvlag die afgelopen nacht opdook op een viaduct langs de A1 in de buurt van het dorp. „Dit doen wij niet. Walgelijk deze acties.”

De melding van de vlag kwam midden in de nacht binnen: langs de A1 Bij Stroe hing op een viaduct een hakenkruisvlag naast een stapel brandende autobanden. Boer Gert-Jan Brouwer, op wiens land in juni het eerste grote boerenprotest plaatsvond, reageert geschokt. „Hier hebben wij absoluut niets mee te maken,” zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Brouwer benadrukt dat de actie hem raakt. „Dit kan in Nederland niet. Er is zoveel verdriet geweest hier in de oorlog en dan gaan ze zo’n vlag ophangen.” Ook Caroline van der Plas van de Boerenpartij reageert geschokt op de hakenkruisvlag. „Ik vind zo’n vlag ronduit walgelijk. Wat had u dan gedacht?”

CIDI is geschokt

De Joodse belangenorganisatie CIDI noemt het ‘niet zomaar een hakenkruisvlag’. „Dit is exact de vlag van nazi-Duitsland. Bekladdingen met een hakenkruis zien we wel vaker, maar deze vlag associeert men nog sneller met haat en geweld”, reageert Aron Vrieler van het CIDI.

Wie de vlag wel heeft opgehangen en de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Er is tot nu toe niemand aangehouden, maar de politie laat weten dat er informatie wordt verzameld voor een eventueel later onderzoek.

Ophangen hakenkruisvlag verboden

Het ophangen van een hakenkruisvlag is strafbaar in Nederland. „Onze collega’s zijn hier zeer alert op”, zegt een woordvoerder van politie Oost-Nederland. „Onze collega’s zijn nog niet eerder een vlag tegengekomen.”

Hoewel boeren zich distantiëren van de actie met de hakenkruisvlag, staan er de komende tijd zeer harde boerenacties op te planning. Dat zei FDF-voorman Mark van den Oever eergisteren. De organisaties is zeer ontevreden over de het eerste gesprek tussen boerenorganisaties en het kabinet. „Als ik zo de stemming een beetje proef, denk ik dat je ja kunt opmaken voor de hardste actie die de FDF ooit gevoerd heeft”, zei hij.

Om wat voor acties het gaat, is niet bekend. „Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren. We bedenken altijd iets speciaals.”