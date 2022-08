Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kan de dierenambulance straks nog wel uitrijden? Zorgen om groot vrijwilligerstekort

Het gaat niet goed met de dierenambulance in Nederland. Meerdere dierenambulances kampen met zo’n groot tekort aan vrijwilligers dat ze in de knel komen bij het uitrijden voor meldingen. „Het is alle hens aan dek.”

Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) maakt zich grote zorgen. Van Groningen tot Zeeland is er een groot tekort aan vrijwilligers en chauffeurs. „En dit terwijl de mensen op de dierenambulance in de zomermaanden doorgaans juist lange, zware diensten draaien”, aldus een woordvoerder van de Dierenbescherming.

In de knel bij uitrijden voor meldingen

Zo’n dertig dierenambulances van de Dierenbescherming rijden door Nederland. Daarnaast zijn er veel andere dierenambulanceorganisaties. Maar vanwege de tekorten aan vrijwilligers komt de dierenambulance in de knel bij het uitrijden voor meldingen. „Dan komt er een melding, maar is er niemand beschikbaar om het op te pakken. Dat is absoluut niet wat we willen. Je wil er niet aan denken dat we nee moeten verkopen”, zegt FDN-voorzitter Trizin Hof.

Maar uitrijden is in de nachtelijke uren vaak een probleem. Het gaat volgens Hof dan altijd om spoedmeldingen. „Je ziet in elke vrijwilligersbranche dat er tekorten zijn, maar dit is een essentieel beroep.”

Minder vrijwilligers door lage werkloosheid

Een oorzaak van het tekort aan vrijwilligers is de lage werkloosheid van nu. „Mensen die het vrijwilligerswerk er normaal gesproken bij zouden doen, kunnen nu een goedbetaalde baan krijgen”, zegt Hof. De organisatie spreekt van een grote uitstroom van ervaren vrijwilligers.

Niet alleen stromen veel vrijwilligers uit. Ook het werven van nieuwe vrijwilligers is moeilijk. Zeker in de zomermaanden is het druk en zijn er extra handen nodig. Daarbij speelt ook mee dat veel mensen deze zomer, na twee coronajaren, weer massaal op vakantie gaan. Dit zorgt voor gaten in het rooster bij de dierenambulance. „Een oplossing is vragen of mensen meer diensten willen draaien, maar je wil ze ook niet overbelasten”, stelt de woordvoerder van de Dierenbescherming.

‘Werk bij dierenambulance moet officieel erkend worden’

Volgens Hof is het belangrijk dat het werk bij de dierenambulance officieel erkend wordt door de politiek als vierde tak van de hulpverlening. Dat zou er volgens hem voor kunnen zorgen at meer mensen in dienst genomen kunnen worden. „We worden nog steeds niet serieus genomen en dat baart mij zorgen. Erken ons, zie ons. We zijn al zeer vakkundig en professioneel.”