Lowlands-gangers staan uren vast op parkeerterrein: ‘Met kater, zonder drinken’

Mocht je ooit een editie van Lowlands hebben meegemaakt, dan is je bekend dat je op de vertrekdag aardig aan je eind van je latijn bent. Maar als je dan ook nog eens urenlang in de file staat, dan heb je het helemaal niet getroffen. Vandaag ontstond er op het parkeerterrein behoorlijke chaos.

Festival Lowlands is na een aantal dagen op z’n eind. Waar de eerste festivalgangers vorige week donderdag al het terrein in Biddinghuizen betraden, vertrokken de laatste feestvierders vandaag. Tenminste dat was de bedoeling. De uittocht van het festival zorgde voor drukte en chaos op de wegen, meldt de ANWB.

Chaos en file op parkeerterrein vertrekdag Lowlands

En niet alleen de snelwegen werden overspoeld met auto’s die nog vol zaten met kampeergerei, ook op het grote parkeerterrein van Lowland was complete chaos. Zo vertelde een festivalganger tegen Hart van Nederland dat ze al 2,5 uur vast stonden op het terrein. „We staan achter auto’s die geen centimeter vooruit komen. Iedereen komt hierheen om z’n auto te pakken en weg te rijden, maar we komen niet eens tot de uitgang en staan nog steeds op dezelfde plek.”

Het gevolg is dat de Lowlands-gangers hun stoeltje uitklappen of in het gras gaan liggen. Sommige festivalbezoekers bemoeien zich zelfs met het verkeer, in de hoop dat de boel doorstroomt. Ook op social media druppelen foto’s en boze berichten binnen. Want op het parkeerterrein zijn geen wc’s of waterpunten te vinden.



Alles uit je parkeerkaart van Lowlands halen. Dit is al 2,5 uur ons stilstaande uitzicht. Het is niet he-le-maal lekker geregeld. Parkeervak W en X, laat je horen! @Rapid_Razor_Bob pic.twitter.com/WWmKwc4Q9E — Tom van der Meer (@vdMeerTom) August 22, 2022



Parkeerplaats bij Lowlands, vandaag voorbij. 1 grote ramp. Iedereen moet vanaf 13:00 (vgm) het terrein af en dat gaat zo goed als onbegeleid. We hebben 4,5 uur stil gestaan en zijn nu net op slakkentempo vertrokken. Niet top met een kater zonder eten of drinken. — Koen. (@Koenvandenbemd) August 22, 2022

De files op de snelwegen zijn overigens niet nieuw. Lowlands trekt tienduizenden bezoekers die grotendeels maandag vertrekken. De festivalgangers moeten daarnaast aan het begin van de dag het festivalterrein verlaten waardoor een grote mensenmassa op de vertrekdag het terrein verlaat.

Optreden Noord Nederlands Orkest geannuleerd.

Gisteren werd bekend dat de festivalorganisatie het optreden van het 160-koppige Noord Nederlands Orkest had geannuleerd. De reden was dat de voorbereidingen voor headliner Stromae uitliepen. Volgens de organisatie was het voor het eerst dat zij een optreden moesten annuleren door de opbouw van een andere act. Wel werd later bekend dat het Noord Nederlands Orkest in 2023 terugkeert.