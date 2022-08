Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stijgende huizenprijzen zwakken af, meer huizen te koop

De stijging van de huizenprijzen neemt af en er staan meer woningen te koop. Dat betekent dat woningmarkt iets minder hectisch is dan dat die al was. Overigens is bekend dat de huizenprijzen de afgelopen negen jaar verdubbelden.

De mate waarin de huizenprijzen toenemen zwakt af, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het onderzoeksbureau daalt de prijstoename al twee maanden op rij. Ook worden er minder huizen verkocht.

Prijsstijging woningmarkt zwakt af

In juli moest men 14,5 procent meer voor een huis betalen dan een jaar geleden. In juni was dit nog 16,6 procent. Nog steeds is er een forse prijstoename, maar die is wel minder hoog dan begin dit jaar. Toen ging het nog om een getal van 21 procent. En dat was de hoogste prijsstijging in decennia.

Wel is te verklaren waarom de woningprijzen minder hard stijgen. Huizenprijzen liggen inmiddels zo hoog, dat steeds minder mensen genoeg geld op tafel kunnen leggen. Daarnaast loopt de hypotheekrente op en daardoor kunnen mensen minder lenen. Makelaarsorganisatie NVM liet weten dat er momenteel veel huizen te koop staan, meer dan voorheen. Ook werd eerder bekend dat het steeds moeilijker wordt om een hypotheek te krijgen.

Huizenprijzen stabiliseren

Het aantal woningtransacties daalde met bijna 14 procent en ook het aantal verhuizingen ligt lager. Overigens kan dat volgens NVM te verklaren zijn door het feit dat mensen eerst hun huis willen verkopen voordat ze een nieuwe woning aanschaffen.

ING-economen voorspellen dat de huizenprijzen de komende tijd stabiliseren, maar niet dat ze flink zullen zakken. Overigens is het huizenaanbod in Nederland beperkt. De woningmarkt kan volgens kenners veranderen als er meer huizen bijkomen. Maar dat kan zomaar nog een aantal jaren duren.

Huizenprijzen verdubbelden in negen jaar tijd

Uit de cijfers van het CBS bleek ook dat de huizenprijzen in de afgelopen negen jaar verdubbelden. Daarvoor vergeleek het onderzoeksbureau de cijfers met juni 2013, dat het hoogtepunt van de kredietcrisis was. Vanaf dat moment stegen de huizenprijzen onafgebroken.

En ook daar zijn verschillende redenen voor. Dat komt door een tekort aan woningen, verruimde financieringsmogelijkheden voor een koopwoning en lage rentes op spaargeld en obligaties. Dat laatste zorgde ervoor dat investeerders zich op de Nederlandse huizenmarkt richtten.