Agent uit India verkracht meisje (13) dat bij hem aangifte doet van groepsverkrachting

Een bizar incident in Uttar Pradesh, een noordelijke staat van India. Daar arresteerde de Indiase politie een agent die een 13-jarig meisje zou hebben verkracht. Extra opmerkelijk is dat dit meisje juist naar deze agent toe ging om aangifte te doen van een groepsverkrachting. Dat meldt persbureau Reuters vandaag.

India is berucht om het geweld tegen vrouwen. In 2020 kreeg het land bijna 32.000 meldingen van verkrachtingen of pogingen daartoe binnen, blijkt uit de meest recente misdaadgegevens van de regering. Volgens de regering vindt er in India elk kwartier een verkrachting plaats. Dat werd vastgesteld op basis van gegevens uit 2018.

13-jarig meisje opgenomen in ziekenhuis

Het 13-jarige slachtoffertje is voor behandeling opgenomen in een ziekenhuis. Het incident vond vorige week plaats, maar kwam deze week pas aan het licht. Dat kwam omdat het meisje, een tiener uit de laagste trede van het hindoeïstische kastenstelsel, een klacht indiende bij de politie.

Ze zei dat ze was verkracht door vier jongens die haar vorige maand hadden meegenomen. Enkele dagen later wist ze te ontsnappen. Op 27 april stapte ze naar de politie om aangifte te doen van de groepsverkrachting, maar daar werd ze opnieuw verkracht.

Meer maatregelen voor bescherming vrouwen

„Als zelfs politiebureaus niet veilig zijn voor vrouwen, waar moeten ze dan heen met hun klachten?”, vraagt de leider van de belangrijkste oppositiepartij in het congres in India zich af. Politici en activisten pakken de zaak hoog op. Ze eisen dringende maatregelen om vrouwen te beschermen.

Vier personen zijn aangehouden voor beide verkrachtingen. Daaronder is het hoofd van een landelijk politiebureau, aldus een woordvoerder van de staatspolitie. „Er zullen strikte maatregelen worden genomen tegen degenen die schuldig zijn bevonden”, zegt een hoge politiefunctionaris uit India tegen Reuters.

Doodstraf voor verkrachting in India

India heeft in 2018 de doodstraf aangenomen als straf voor de verkrachting van meisjes jonger dan 12 jaar. Dat was een reactie op de publieke druk na een golf van aanvallen op kinderen.

Dat volgde op de groepsverkrachting van een jonge vrouw in een rijdende bus in 2012. Dat incident veroorzaakte nationale opschudding en zorgde voor nieuwe wetten. De vier daders van die verkrachting werden in 2020 opgehangen. Maar ondanks de maatregelen blijft het aantal aanvallen op vrouwen in het land hoog.