Nederland nog donkerrood op coronakaart, gevolgen voor vakantie

Nederland blijft voorlopig nog even donkerrood op de Europese coronakaart. Waarschijnlijk duurt dat nog een week. De rode kleur op de kaart heeft gevolgen voor de vakantie van Nederlanders in het buitenland. Frankrijk voert binnenkort op tal van plekken een verplichte coronapas in.

De landen om ons heen zijn overwegend groen en oranje. Dat betekent dat daar minder mensen positief testen op het coronavirus. Het gevolg kan zijn dat die landen vasthouden aan de reisbeperkingen die ze hebben ingevoerd voor Nederlandse reizigers.

Regels voor Nederlanders op vakantie

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Landen gebruiken die coronakaart om hun regels op af te stemmen. Duitsland besloot vorige week bijvoorbeeld om de regels voor Nederlanders aan te scherpen. Dat moet de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur houden.



Coronakaart in het hele land donkerrood

Bij de kaart van vorige week gingen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel van rood naar donkerrood. Groningen stond al op dat hoogste niveau en bleef daar staan. Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland bleven op rood staan. Dat is het een na hoogste niveau.

Het aantal coronagevallen in Nederland begon anderhalve week geleden te dalen. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste twee weken, telt de piek van deze golf nog net mee voor de kaart van vandaag. Die hoge cijfers vallen waarschijnlijk weg bij de kaart van volgende week. Dan zouden de kleuren voor Nederland kunnen veranderen. Dat zou goed nieuws zijn voor Nederlanders die tegen die tijd op vakantie gaan. Andere landen beslissen dan waarschijnlijk dat de regels voor Nederlandse vakantiegangers iets versoepelen.



Behalve Nederland zijn ook vakantiebestemmingen als Spanje, Portugal en Luxemburg helemaal rood. Griekenland is grotendeels oranje, maar Kreta is donkerrood. Frankrijk, België en Denemarken zijn overwegend oranje. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Noorwegen en IJsland zijn helemaal groen. Dat betekent dat zij de corona-uitbraak vooralsnog onder controle hebben.

Let op bij je vakantie naar Frankrijk

Met ingang van 9 augustus stelt Frankrijk de zogeheten gezondheidspas in. De coronapas is dan verplicht in de horeca, grote winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, zorginstellingen en openbaar vervoer over lange afstanden. De pas laat zien dat de houder volledig is gevaccineerd, recent is hersteld van Covid-19 of negatief is getest op het coronavirus.

De pas moet in Frankrijk sinds 21 juli al worden getoond in onder meer bioscopen, musea en andere culturele instellingen. De wet die de uitbreiding van de locaties mogelijk maakt, werd afgelopen week goedgekeurd door het parlement. Voor Nederlandse vakantiegangers volstaat de CoronaCheck-App.