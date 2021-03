Kersvers Kamerlid direct onder vuur na ‘homofobe en racistische’ tweets

„Het grote kapotmaken is begonnen. Omdat ik gisteravond bij Jinek één kritische vraag stelde, worden nu tweets van acht jaar geleden uit de krochten van Twitter opgelepeld.” Het zijn de woorden van Caroline van der Plas, kersvers Kamerlid van de BoerBurgerBeweging. De BBB-lijsttrekker ligt onder vuur, omdat ze racistische en homofobe tweets zou hebben geplaatst.

Caroline van der Plas clashte gisteravond bij Jinek met Sylvana Simons, die in de Kamer komt namens BIJ1. „Je zit heel erg op dat superlinkse, maar je bent wel volksvertegenwoordiger. Ik vraag me af of je niet te erg op die ene kleine doelgroep zit”, vroeg Van der Plas. De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas richt zich met name op de boerengemeenschap, maar daar profiteert volgens Van der Plas iedereen van. Volgens Van der Plas zou Simons niet het volk kunnen vertegenwoordigen, omdat ze te veel focust op haar eigen doelgroep.

Tweets Caroline van der Plas ‘homofoob en racistisch’

Haar statements in Jinek kwamen haar op grote kritiek te staan. Ook doken er niet veel later oude tweets op van Van der Plas, die homofoob en racistisch zouden zijn. Zo tweette ze in 2013 over de Gay Pride: „Als je met strings door bilnaad en glitters op kruis door gracht vaart WIL je niet geaccepteerd worden.” Op 5 december dat jaar slingerde ze ook de wereld in: „Best ironisch. Dat Nelson Mandela dood gaat op de dag dat wij de eer van Zwarte Piet hoog houden.” Eerder zette Van der Plas ook op Twitter: „Vroeger kregen mensen als Quinsy Gario (een donkere anti-racisme activist, vooral bekend van zijn verzet tegen Zwarte Piet, red.) gewoon met de roe.”



cancelculture, work your magic pic.twitter.com/fVXQdt8sib — Jade Joosten (@jadejoosten) March 19, 2021

De uitspraken komen Van der Plas nu op kritiek te staan. De BBB-leider ontkent echter dat zowel zij als haar partij homofoob of racistisch is. In haar statement verwijst ze naar het verkiezingsprogramma van BBB: „Racisme en discriminatie zijn ontoelaatbaar en strafbaar. Punt.” Ook laat Van der Plas weten dat „wij warm voorstander zijn van het homohuwelijk en dat iedereen het leven mag leiden zoals hij/zij dat wil. Daar doet een tweet in 2013 niks aan af”.

‘Ik voer discussie niet via haatcampagne’

„Mensen mogen het met mij oneens zijn, boos op me zijn, me vervloeken. Zij mogen die woede uiten en die vrijheid respecteer ik. Een discussie ga ik niet uit de weg, maar ik voer de discussie met open vizier en niet via een haatcampagne op sociale media.” Van der Plas heeft de tweets inmiddels verwijderd. „Niet om iets te verbergen, of omdat ik bang ben voor kritiek. Maar om mijn directe omgeving te beschermen tegen de agressie en bagger die zij nu ook over zich heen krijgen.”



Er wordt momenteel nogal wat gezegd over Caroline. Hierbij eenmalig mijn statement. Dan ga ik, als u het niet erg vindt, weer aan de bak. Heb geen tijd om mij bezig te houden met persoonlijke hetzes, terwijl burger mij betaalt om het land te dienen. Goed weekend allemaal!👇 pic.twitter.com/5ScgGoLjVE — Caroline van der Plas (@lientje1967) March 19, 2021

