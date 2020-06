Politie houdt ‘koelkastdief’ staande: wie mist deze stukken kaas?

Het is niet een kruimeldief, maar een kaasdief die de politie van Ede heeft aangehouden. Ze zijn nu nog op zoek naar iemand die flink wat kaas in z’n koelkast mist.

‘WIE JAT ER NOU KAAS?’ staat er onder het Facebook-bericht van de Politie Ede in kapitalen. „Ja, echt hele arme mensen die geen kaas kunnen betalen of misschien mensen die psychisch niet helemaal 100 zijn”, staat er ook onder, evenals de hashtags die de politie erbij heeft gezet. #PolitieEde #Heterdaad #Gestolenspullen #Kaas#Inbraak

Wat is er gebeurd?

Maandagochtend in alle vroegte kreeg de politie in Ede een melding dat er een inbreker aan de Rembrandtlaan op de vlucht was. „Wij zijn snel met meerdere collega’s naar de locatie gereden en hebben daar, na een korte zoektocht, een verdachte aangehouden.” Een bekende van de de politie, „dankzij de geschrokken aangever en een zeer oplettende getuige hebben wij de verdachte kunnen aanhouden.”

Vanochtend vroeg kregen wij de melding dat er een inbreker aan de Rembrandtlaan in Ede overlopen was. Wij zijn snel met… Gepostet von Politie Ede am Sonntag, 14. Juni 2020

Kaasliefhebber

Tijdens het onderzoek kwam de politie er achter dat in de nabije omgeving allerlei „goederen achtergelaten waren” die mogelijk afkomstig zijn van diefstal. „Mogelijk dat de verdachte, vóór dit incident, een bezoek aan een ander adres heeft gepleegd.”

En daar dus even de koelkast heeft leeg geroofd. De koelkastdief is waarschijnlijk gek op kaas, getuige de verschillende soorten die hij heeft verzameld en die op de foto staan die de politie heeft gedeeld. Waaronder een mooi stuk geitenkaas en kaas in plakjes, van de Jumbo.



Tot slot nog een verzoek voor inwoners van Ede (en omgeving). „Herkent u de goederen op de foto en/of mist u deze bijvoorbeeld uit uw koelkast? Dan willen wij het graag weten! Bel dan met 0900-8844 en vermeld het referentienummer PL0600-2020272554.”

Op Facebook wordt volop gereageerd op de bizarre diefstal. „Misschien had ie last van muizen”, oppert iemand en anderen taggen hun kaasvrienden, met een knipoog erachter. „Ik weet wel wie dit had kunnen zijn.. (…) als je niet in bed had gelegen had ik je verdacht gevonden!”

