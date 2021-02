Zo beleven mensen het extreme winterweer in Texas (zonder stroom)

In de staat Texas in de Verenigde Staten, waar het normaal flink heet is, sneeuwde het een paar dagen geleden opeens. En dat niet alleen, het was ook extreem koud. Op sommige plekken werd het zelfs -22, kouder dan wij het ’t afgelopen weekend hadden, ’s nachts.

Sinds gisteren heeft Texas te maken met een ongekend koude winterse storm. De gemeten temperaturen zijn zelfs lager dan in Alaska. En daar blijft het niet bij: miljoenen huishoudens zitten ook nog eens zonder stroom. Waarschijnlijk wordt de stroom niet snel hersteld, dus zij blijven nog wel even in de kou zitten.

Zo ook Mariette Hummel, een Nederlandse die in Texas woont. Middels tweets geeft zij de laatste stand van zaken weer: „Bijna 48 uur zonder stroom, zes uur zonder water dankzij een gebarsten pijp. We spoelen de wc door met gesmolten sneeuw. Dankbaar voor de vriendelijkheid van de gemeenschap en onze buren, die ons brandhout en water brachten vandaag.”



Almost 48 hours without power, 6+ hours without water after a busted pipe. We are flushing our toilets with melted snow this evening. ❄️ Thankful for the kindness of the community and neighbors who brought us firewood and water today! ❤️ #texaspoweroutage #ATXWX pic.twitter.com/5Xt8X2ulWC — Mariette Hummel (@MarietteHummel) February 17, 2021

21 doden gevallen door kou Texas

Zonder stroom en water thuis zitten klinkt al niet als een pretje, maar wat als je dakloos bent met deze temperaturen? Volgens Amerikaanse media treft de winterse storm de „meest kwetsbaren” van de gemeenschap het hardst. Er zijn dan ook zeker 21 doden gevallen door de kou, in de staten Texas, Louisiana, Kentucky en Missouri.

Vier personen kwamen om op de weg, een dakloze vroor dood en een moeder en dochter overleden aan een koolmonoxidevergiftiging toen zij hun huis warm wilden stoken door de motor van een auto aan te zetten. Vier personen kwamen om in een brandend huis waar de stroom was uitgevallen.

Op Twitter plaatst iemand een video van de stroom die uitvalt, waarna mensen hoorbaar geschokt zijn: „Texas is een horrorfilm op het moment.”



Texas is like a fucking horror movie right now 😭 https://t.co/hfWT6OcuBt — bran the don (@thepizzapopo_) February 17, 2021

Tips

Mensen proberen elkaar, gelukkig, ook te helpen. Zo delen ze tips over hoe je huis wel (en juist niet) warm moet houden. Ook actrice Alyssa Milano trekt naar Twitter om te checken hoe het met haar volgers en vrienden gaat: „Mijn vrienden in Texas – hoe gaat het met jullie? Wat kan ik doen om te helpen?”

In de reacties zeggen mensen vooral dat er water nodig is. „Mijn vriendin kan geen water vinden in de winkel en haar water thuis is afgesloten. Ze hebben nog maar een paar kleine flesjes over. Ik zei dat ze het water uit de tank van haar wc moet halen, maar dat is bevroren.”



They need water! My friend can’t find water at the store, hers has been off at her house for 2 days. There down to there last few tiny little bottles. We were talking about taking the water out of the back tanks of her toilets but there frozen…it’s bad! — 🇺🇸🇺🇸Cara Lee 💙💙💙🌊 (@CaraLee1221) February 17, 2021

De kans op koolmonoxidevergiftiging is groot, wanneer je zomaar dingen in je huis verbrandt om warm te blijven. Daarom deelt Beau een paar tips: „Aan de mensen die dingen in huis verbanden om warm te blijven: doe dat niet. Maak buiten wat stenen warm in een vuur, stop die in een pot en zet ze binnen. Geen rookschade en geen dodelijke gassen.”



To people burning stuff inside their homes to stay warm: Don't. Heat rocks in a fire outside, put them in a pot and bring them in. Have a few batches and rotate them. No smoke damage and no deadly fumes. — Beau of The Fifth Column (@BeauTFC) February 17, 2021

In het verdere draadje deelt hij nog veel meer tips voor de Amerikanen om zich warm te houden.

Positieve kant

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel, alhoewel de situatie voor veel huishoudens natuurlijk ernstig is. Sommige Texanen maken er het beste van.

Zo sprak persbureau Reuters met een student die in de Texaanse plaats Lubbock door de straten van het prairiestadje aan het snowboarden was, terwijl hij aan een touw werd voortgetrokken door een pick-uptruck die door vrienden werd bestuurd. „Dit is de eerste keer dat ik kan snowboarden in Lubbock, en vertrouw mij, het is niet teleurstellend”, zei de student die de omstandigheden vergeleek met die in de staat Colorado, waar veel Amerikanen graag op wintersport gaan.



